Por está razón Anel Noreña se divorcio de José José

Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida como Anel Noreña , es una exmodelo, vedette y actriz mexicana de cine, teatro y televisión que alcanzó fama en la década de 1970, año en que también conoció al gran amor de su vida, José José, El Príncipe de la Canción, con quien tuvo dos hijos pero por una razón muy poderosa se divorció de él.

José José enfrentó problemas con el alcoholismo, situación que ocasionó que él y Anel Noreña se divorciaran en 1991. En repetidas ocasiones, Anel jha confesado que no tuvo la fuerza para soportar los problemas en su familia y esto fue lo que llevó al fracaso su matrimonio con El Príncipe de la Canción.

"Entender totalmente a tu marido cuando tu no puedas llevar a cabo ciertas cosas que a lo mejor hay días que no puedas llevar acabo, lo hagas como para nuestro Señor, y te sale todo de pechito y tu marido va a estar siempre súper bien atendido. Mi error fue no haber aguantado, no haber soportado las cosas que yo debería de haber soportado en razón directa de mi familia, mi hermosa, no tuve ese soporte dentro de mi, yo no tenía opciones , mientras tu no tengas a Cristo como tu salvador personal, no tienes opciones en tu vida", declaró Anel para Imagen en el 2015.

Fue en abril de 1970 cuando el destino decidió cruzar las vidas de José José, El Príncipe de la Canción y Anel Noreña cuando una velada de amigos y fiesta se convirtió en un flechazo que duraría varios años y que los llevó a unir sus vidas con la llegada de Marysol y José Joel.

Cuando Anel y José José iniciaron su romance el Príncipe de la Canción estaba casado con Natalia Herrera Calles, de 1970–1975. Con Natalia José José no tuvo hijos. Anel apareció en la vida de José José por lo que el día que se enterearon de la llegada de José Joel, ese mismo día El Príncipe de la Canción le pidió a Natalia el divorcio para iniciar una vida al lado de la actriz y vedette.