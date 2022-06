¿Por culpa de Belinda? Christian Nodal se desahoga en pleno concierto: “No soy un buen ejemplo”

Luego de la polémica que vivió tras su pelea con el cantante colombiano, J Balvin, ahora Christian Nodal, vuelve a ser tendencia en redes sociales tras romper en llanto en su más reciente concierto en Colombia. El cantante del regional mexicano se desahogó luego de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto tras su ruptura con Belinda.

Fue esté sábado cuando Christian Nodal llevó a Córdoba, Colombia su música con su Forajido Tour, y en pleno concierto el intérprete de Ya no somos ni seremos se desahogó con su público al hablar sobre su vida personal y los escándalos en los que últimamente se ha visto envuelto.

El ex novio de Belinda confesó que en un principio tenía miedo de pisar el escenario, pues desconocía cómo su público iba a reaccionar al verlo por “las cosas que se llegan a decir en los medios”. “A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo entre lágrimas el famoso.

Christian Nodal aseguró que no es un ejemplo a seguir porque aunque comete errores no es el peor ser humano que puede existir, sin embargo, hace falta empatía, por lo que decidió desahogarse. “Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, expresó.

Cabe mencionar que uno de los más recientes escándalos que protagonizó el intérprete de Botella tras Botella fue el pasado 18 de junio durante una presentación en el Estado Real Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La demora en la presentación molestó al público presente, y una vez en el escenario hubo quienes le arrojaron hielos al cantante, situación que lo hizo explotar y exigir que sacaran a sus agresores del lugar.

“Sácalos a la ching*da y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, se escucha decir a Christian Nodal visiblemente molesto.

