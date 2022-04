Por berrinchuda y caprichosa, Alfredo Adame manda por un tubo a su novia

Tras gritar a los cuatro vientos su amor por Magaly Chávez, ahora Alfredo Adame reveló que su relación con la famosa terminó debido a que se hartó de cumplir los capichosos de su joven novia, con quien planeaba casarse e incluso tener hijos.

A diferencia de otras ocasiones, ahora el polémico conductor de televisión acaparó reflectores tras su fallido romance con la ex participante de Enamorándonos, con quien hace días está más que emocionado por la idea de llegar al altar e incluso se trasladaron a la antigua hacienda de Tlalpan para cotizar precios para su enlace nupcial.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Alfredo Adame reveló el motivo por que decidió mandar por un tubo a la presentadora. El famoso aseguró que su ex pareja era muy caprichosa y que él no estaba dispuesto a seguir soportando esté tipo de situaciones.

“¿Magaly? No, Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que está cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”, indicó Adame. Al mismo tiempo, el ex conductor de Hoy reveló que en ocasiones la modelo le hablaba a las tres de la mañana para que le comprara algún alimento que se le había antojado.

“¿Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pay de limón de Sanborns? (…) Hasta su mamá me habló y me dijo: ‘Mijito, tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa’”, dijo Alfredo Adame.

Pese a que su relación llegó a su fin, el enemigo número uno de Carlos Trejo y Laura Bozzo no descartó una posible reconciliación, pues todo dependerá de si Magaly le pide perdón o no. Alfredo Adame señañó que harán un viaje juntos a la República Dominicana, ya que es un viaje que ya tenían planeado desde hace tiempo, y es durante estos días es que decidirá si regresa o no con la ex participante de Enamorándonos.

“Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, expresó ante las cámaras.En caso de que la pareja no solucionó sus diferencias y retome su romance, estos tendrán que verse las caras en el programa Soy famosos ¡sácame de aquí!, reality de TV Azteca, ya que ambos ya confirmaron su participación.

