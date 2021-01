¿Por Belinda? Christian Nodal desairó a conductor

Christian Nodal vuelve a acaparar reflectores, pero en está ocasión no fue por demostrarle su amor a Belinda, sino por que se reveló que el famoso cantante del regional mexicano había eliminado al famoso conductor de Venga la Alegría, Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como el Capi Pérez de su Instagram.

Fue durante una transmisión en vivo del programa Venga la Alegría, de TV Azteca, que el conductor de televisión reveló que Christian Nodal, con quien dijo que tenía una amistad, lo había eliminado de la lista de sus seguidores de Instagram.

El Capi Pérez quiso felicitar a Christian Nodal por su cumpleaños, y vaya sorpresa que se llevó al querer hacerlo, pues se percató que ya no estaba en la lista de sus contactos. El Capi Pérez alude el tema a que Christian Nodal se dejó influenciar por Belinda, quien también ya lo había bloqueado por el mismo medio.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que el conductor se sintiera derrotado, ya que le mandó un mensaje por otro medio a Christian Nodal para ver si le respondía, y hasta el momento no ha dado ningún informe si recibió respuesta. El Capi mencionó que no es la primera vez que recibe un desaire por parte de Christian Nodal, ya que hace unos meses, y poco después de que se diera a conocer su romance con Belinda, el conductor relató que fue uno de tantos que les dejó un mensaje en su post.

Haciendo referencia a la rivalidad entre Belinda y Daniela Luján, luego de que la novia de Christian Nodal fuera sustituida del papel protagónico por Luján en la telenovela Cómplices al rescate, el conductor de Venga la Alegría dejó el siguiente mensaje: “Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa” acompañado de una emoji de las manitas suplicando.

El Capi se dio cuenta de que su mensaje había sido eliminado, a las pocas horas de haber sido publicado en la cuenta del novio de Belinda, y todo el asunto lo tomó con mucho humor por lo que escribió “Borraron mi comentario” dijo. Después de darse a conocer lo que pasó con el comentario de el Capi, en una entrevista en el mismo programa donde labora le preguntaron si estaba triste por que habían borrado su comentario y señaló.

“Sí, pues yo de verdad le vi potencial a nuestra amistad, y ahora veo que no va a ser posible mi Chema, ni modo, no le puedes caer bien a todos Chema, ni modo”.

¿Se te rompió el corazón? ¿Qué sentiste? ¿Qué estabas haciendo?, yo ya estaba listo para ponerle un espacio a Christian Nodal al lado de Valentín Elizalde y ahorita no, me vale para siempre" dijo el conductor al momento que se golpea su corazón.