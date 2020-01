Poncho de Nigris y el comentario de Kobe Bryant que desató una ola de críticas

El presentador de televisión , Alfonso de Nigris mejor conocido como Poncho de Nigris se encuentra en el ojo del huracán luego de que hiciera un comentario sobre la muerte de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant.

El pasado 26 de enero el basquetbolista Kobe Bryant y siete personas más, incluyendo una de sus hijas, sufrieron un terrible accidente aéreo en donde murieron todos. Ante la fatal noticia, Poncho De Ningris involucró el nombre del basquetbolista y decir que había muerto y su esposa con miedo a los aviones.

"No es posible que @kobebryant murió, mi esposa con pánico a los aviones y vamos de regreso a México", tuiteó el presentador.

El presentador hizo énfasis en el pánico que tiene su esposa a los aviones tras la muerte de Kobe Bryant .Tras este tuit, Poncho fue severamente criticado en las redes sociales, ya que ese comentario estaba fuera de lugar ante la situación que se presentó e incluso señalaron que se había aprovechado de la situación.

"A ver @_PonchoDeNigris en primera Kobe murió en un helicóptero. En segunda las personas con pánico a los aviones piensan en que su avión se caira aúnque sea el más seguro, así que aún si el helicóptero no se hubiera caído ella iba a tener miedo. Ten respeto por los que murieron", "El trabajo y la suerte que tienes, nos queda claro que no es por pensar, es por hacer lo que te dicen cuando te lo dicen; tantos tuits en los que mencionas agradecimientos y superación, tomalos y se empatico no desagradable, trabajalo y mejorarás tus propias expectativas", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

No es posible que @kobebryant murio ������ mi esposa con pánico a los aviones y vamos de regreso a Mexico — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) January 26, 2020

Muchos aseguran que Poncho de Nigris quiso llevarse el protagonismo ante está fatal situación, sin embargo, fue severamente criticado por mostrarse irrespetuoso con sus comentarios.