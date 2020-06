Poncho de Nigris manda a volar y defiende a Karla Panini

Cada vez más se suman más personas a la polémica que enfrentan Karla Panini y Américo Garza. Recientemente el actor mexicano Poncho de Nigris ofreció su postura entorno a este problema que la pareja tiene con la familia de Karla Luna. Durante una entrevista al programa Chisme no Like, el actor defendió a Karla Panini y pidió que dejen descansar a Luna.

Durante el enlace con el programa, el también influencer indicó que espera que las personas olviden lo que sucedió y dejen descansar a Karla Luna. "No me gusta tocar el tema ese porque es muy difícil. Lo que yo he pensado y lo que puedo opinar al respecto es que ya dejan descansar a Karla Luna, es todo, que cierren ese caso", indicó Poncho.

Lee también: Karla Panini lamenta show: “Si Karla Luna estuviera, nada de esto estaría pasando”

Poncho de Nigris también señaló que lo correcto sería que la familia de Karla Luna buscará a la polémica pareja para solucionar los problemas sin que terceras personas intercedan. "Para mí sigue siendo un chisme local, un chisme entre familias, no sé cuáles sean los intereses. Entiendo la molestia de la gente, pero mejor que se preocupen por sus vidas"”, manifestó.

El actor reiteró que no sabe cuáles son los intereses de este pleito pero lo primordial es el bienestar de las hijas de Karla Luna y aseguró que las niñas no reciben ningún maltrato por parte de la comere Güera o su padre Américo Garza.

Recientemente Poncho de Ningris compartió un video de una caída de uno de sus hijos. Como era de esperarse el video generó muchas risas, pues afortunadamente no fue nada grave.

" Lo primero que te dije, no te estés moviendo, caso omiso chingazo seguro. Pero a la otra ya no se va mover jajajajajajajajaja jjajaja a chingazos se aprende bien en la vida. Yo así aprendí, y ya no me pego tan fácil. Cagan... se aprende . Me quedo con el yo cayendo en tus mentiras de yo @ponchitodenigris jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja Alegría. . Como buen papá mexicano que se le cae el niño y todavía lo pedorrea. A jajajajaja sabía que no era nada fuerte y le tenía que mencionar para que se acordara y aprendiera más rápido" , escribió el actor junto a un video de la caída.