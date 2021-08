Poncho De Nigris se ríe de las críticas por “pequeño” detalle en su cuerpo

El actor, Poncho De Nigris, volvió a ser noticia en las redes sociales luego del polémico video que compartió en el que muestra sus musculos mientras luce un diminuto bañador, sin embargo, un pequeño en su cuerpo fue el que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, ahora el también influencer se ríe de las críticas que recibió con la grabación que hizo junto a Facundo.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Poncho De Ningris dejó claro que todas las burlas que recibió, supuestamente por calzar pequeño, le importan poco, pues tomó con sentido del humor todo esté rollo de ser señalado como "pito chico".

“Subí un video ahorita con Facundo de la nueva canción del challenge, y ahora me traen viral de que tengo el pito chico”, escribió en dicha red social tras la ola de comentarios que recibió tras compartir el video.

Ante las preguntas de cuándo volverá a mostrar su musculoso cuerpo, el influender mexicano presumió que hasta el momento goza de un buen cuerpo, sin embargo, tiempo atrás tenía unas pompas impresionante las cuales se han ido acabando.

“Tengo muy buen cuerpo todavía, pero la piel ya no es la misma, tenía unas nalgas impresionantes de negro que se me veían, pero ya no tanto, ya se me están acabando, antes eran como los negros”, señaló el conductor de televisión. Como era de esperarse el mensaje volvió a generar toda un revolución en Twitter donde el famoso se enfrentó con algunos usuarios y expresó:“A mi no me vale la vida, me vale madre lo que diga la gente que es diferente. Saludos! La vida es lo único que tenemos”.

Además, el influencer tomó en cuenta comentarios de algunos usuarios que le pedían que se colgara de ser llamado "pito chico para lanzar una canción. "Ahora saca una rola sobre eso aprovechar el morbo y la nota", escribió un usuario. Por lo que el famoso respondió: “Pito Chico ? Si sería un hitazo para dedicársela a todos los pito chico jajajajaja idea millonaria”.





Por otro lado, el famoso de 45 años, expresó que Alejandro Fernández no colaboró con él en su tema ‘Mamón’, pues no lo dejaron.

“Yo estoy puesto para trabajar con el que quiera. Con Alejandro empezamos a platicar ahí por redes sociales y demás”, expresó Poncho de Nigris.

