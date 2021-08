Poncho De Nigris luce musculoso cuerpo pero sorprende con la parte baja: "Parece un chuponcito"

El actor y presentador, bailarín e influencer mexicano, Poncho De Nigris, nuevamente es tema de conversación en las redes sociales luego de compartir que se le había negado la vacuna contra el Covid-19, ahora el famosa de 45 años volvió a generar polémica tras compartir un video donde presume su musculoso cuerpo pero un detalle en la parte baja llamó la atención de los usuarios de internet.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Poncho De Nigris compartió un video que realizó en TikTok junto a su amigo Facundo, y pese a que el actor presume su musculoso cuerpo mientras luce un pequeño bañador con el que echó a volar la imaginación de sus fieles seguidores.

Pues, aunque el presentador de televisión, trató de presumir que goza de un torneado físico, el influencer mexicano terminó por ser la burla de muchos de sus haters, quienes no dudaron en sacar su veneno en su contra al notar un detalle en su parte baja.

Lee también: ¡Devastador! actor Juan Pablo Medina de La Casa de las Flores, pierde una pierna

Y es que, al mirar los encantos de Poncho de Ningris, muchos de los usuarios pusieron en duda si el actor estaba dotado o no e incluso expresaron que estaban un tanto decepcionados con lo que veían sus ojos.

"Trae caniquitas", "¿Lo dejaste en la casa o qué pe**?", "Sí se ve que había frío", "Chiquitín y con calcetín", “Hay Dios ese señor llegó tarde a la repartición de palos.. le dieron las sobras de las bo..”, “La tiene más grande mi sobrino de tres meses”, “Es mejor chiquito y juguetón q grande y manganzon”, “Parece un chuponcito jajajaj”, “Pobrecito, ni para cosquillas”, “No manchen lo tiene bien escondido”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

Para nadie es secreto que el bailarín es uno de los famosos más polémicos en las redes sociales debido a sus atrevimientos, espacio donde ha dejado claro que las críticas se le resbalan. El video que se viralizó rápidamente, surgió luego de que el actor se volviera tendencia en las redes sociales al compartir que se le había negado la vacuna contra en Covid-19 por no portar la documentación necesaria.

“Vamos a ver cómo nos vacunan, mañana me voy a México bien temprano, entonces no sé si me vaya a hacer reacción. Me tocaba mañana, aquí es el drive thru, se supone. No sé cuántas filas sean para la vacunación, me voy a poner la Pfizer, ¡ya vamos a llegar!”, expresó el bailarín desde arriba de su vehículo, mientras se encontraba en un módulo “drive thru” en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Lee también: Marjorie de Sousa presume cuerpecito con outfit playero en la piscina

Sin embargo, el problema vino después cuando el personal de salud le pidió que presentara su identificación oficial.

-Buenas, ¿lo dejo por allá?

-Sí

-Buenas, ¿cómo están? Tengo el registro aquí

-Sí, perfecto, ¿su identificación?

-¿Ya es aquí la vacuna?

-No, aquí a la vuelta

-¿De Monterrey?

-Sí, es de Monterrey, pero me registré acá, como voy a salir de viaje me tengo que vacunar antes

-Ok, te vamos a pasar con una persona porque ahorita están solamente puros de San Nicolás.

Síguenos en