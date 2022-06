Platanito le da con todo a Karla Panini: "nunca me comí a la esposa de un amigo"

Hace unos días Karla Panini arremetió en contra de Sergio Diego Verduzco Rubiera mejor conocido como Platanito. La comediante aseguró que ella conocía muchas cosas de él, sin embargo, nunca las había dicho pero amenazó con 'sacarle los trapitos al sol'. Ante esto, Platanito le dio con todo.

"¡Sé todo lo que hacías en los camerinos!": "No creo que tengas cara para juzgarme. Me encantaría encontrármelo (a Platanito) y restregarle frente a su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”, mencionó Karla Panini. Pero no fue todo ya que la comediante cuestionó a Platanito sobre por qué la juzga, si él no tiene cara para hacerlo.

“No para aclararle algo sino para decirle ‘tú qué te metes, tremendo panzón. Payaso panzón, ridículo. Si la única que te habló cuando tuviste tu problemita, ese malísimo, de una tragedia y ahí estaba llorando. Yo agarré mi teléfono y le dije ‘Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega… pero aquí estoy para apoyarte’. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y haciendo show y burlándose”, expresó durante el canal de Youtube Mal Influencers.

Ante esto, Platanito no se quedó callado y le dio con todo a Karla Panini. Fue durante un podcast en donde el comediante aceptó que en su vida pasaron cosas turbias, pues tuvo algunos encuentros sexuales estando casado, sin embargo, aseguró que jamás traicionó a un amigo o mandó golpear.

“Y a todas y todos los que me cogí fue con su consentimiento, pero nunca defraude la confianza de un amigo mío, nunca me cogí a la esposa de un amigo mío”, indicó el comediante. Asimismo, el comediante señaló que Karla Panini le pedía a Américo Garza que golpeara a su amiga Karla Luna.

“Y jamás mandé a maltratar a un amigo mío, sabiendo que estaba enfermo y diciéndole ‘madrenlo’. Ahí están los mensajes de la señora Panini. O ya se le habrá olvidado todo lo que le hacía a Karla Luna, ahí están las declaraciones, si quieren vean en YouTube ‘entrevista de Platanito a Karla Luna’ para que vean la verdad”, sentenció Platanito.

Como era de esperarse, las declaraciones de Platanito provocaron toda una controversia en las redes sociales, sin embargo, la mayoría de los usuarios mostraron su apoyo al comediante. “Muy bien dicho platanito más claro ni el agua”; “Por esto ya me caes súper”; “bien contestado”; “Así se habla”; “Eso es todo platanito”, son algunos de los comentarios que circulan en internet.

