Piso 21 regresa al pop en su nuevo sencillo "Mató mi corazón"

El grupo colombiano Piso 21 regresa a los sonidos del pop con su nuevo sencillo, "Mató mi corazón", una carta al desamor con sonidos que combinan el pop y el rock, y que ha sido producido por el venezolano Eydren, informó este lunes Warner Music Latina.

El grupo se aleja de los sonidos de la música urbana que han abrazado en los últimos años con este tema, en el que "quisieron conectar con aquellos que han sufrido por alguien que en algún momento nos ilusionó y que al final solo nos lastimó", explicó una nota de la discográfica.

La canción, que es un adelanto del próximo álbum de Piso 21, refleja que la banda "no busca encasillarse en un solo género y que más allá de sentarse en sus laureles, quiere innovar en cada nueva entrega".

De acuerdo a Warner Music Latina, el futuro disco de estudio, aún sin fecha de lanzamiento, cuenta ya con un "amplio repertorio del cual escoger para seguir evolucionando musicalmente", por medio de una mezcla de ritmos y sonidos.

Los de Medellín lanzaron en marzo de este año su tercer disco de estudio, "El Amor en los Tiempos del Perreo", del que se desprendieron sencillos como "Dulcecitos" (con Zion y Lennox), "Pa' Olvidarme de Ella" (con Christian Nodal) y "Cuando Estás Tú" (con Sofía Reyes).

Según dijeron con motivo del lanzamiento, el disco aborda "la forma de vivir el amor y la música en este siglo. Es un amor que evoluciona, un amor del siglo 2020, la época más dura del perreo, en donde el romanticismo 'cool' es la mejor manera de hablar de amor". EFE

El grupo de cuatro chicos colombianos, amantes del pop-rock, ha compartido varias veces en su cuenta de Instagram, la emoción que les embarga por este regreso que marca "Mató mi corazón". Incluso, ha anunciado una gira por México próximamente estarán en el estado de Durango, México.

"Durangooo! ¿Preparados para cantar esta noche ”Mató Mi Corazón”? ¿¡Y de paso tomarnos un tequila!? Ya nos vemos!".

Con información de EEUU MÚSICA /Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU) / Fotografía

Diana Palacios Periodista

