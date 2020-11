Pide Alicia Machado justicia por la muerte de su hermano menor

Hundida en el dolor por la muerte de su hermano menor, Alicia Machado, se pronunció en su cuenta de Instagram para hablar del asesinato del joven, quien desde hace un año estaba secuestrado y sus restos fueron encontrados el pasado viernes en la provincia de Maracay.

"Mi hermano, Arturo, fue secuestrado a finales de 2019 y desde ahí fue poca la información que tuvimos sobre su paradero hasta el pasado viernes cuando nos notificaron que sus restos fueron encontrados", explicó la ganadora del Miss Venezuela 1995.

Aunque la modelo no dio más detalles de cómo sucedieron los hechos, señaló que por el momento no puede hablar más del caso, pues espera que se haga justicia. "Hasta ahora y por prudencia sobre el caso, no puedo ofrecer mayores declaraciones, esperando además que la justicia haga todo su trabajo para esclarecer el vil y cruel asesinato de mi hermano", escribió la actriz.

Al mismo tiempo la venezolana pidió respeto ante este momento tan doloroso y al mismo tiempo agradeció las muestras de cariño que ha recibido la familia Machado.

"Pido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradezco la consideración que siempre me han tenido", parte de las líneas que escribió.

En el comunicado, Alicia Machado, agradeció el apoyo: "Agradezco las millones de manifestaciones de apoyo y solidaridad para con mis familiares y conmigo!. Que Dios te reciba con toda su inmensa misericordia y que la justicia divina llegue a los responsables de tan horrible suceso!. Tu Hermana mayor siempre te llevare en mi corazón", dijo.

De manera casi inmediata, amigos, familiares, fans y algunos famosos como Cecilia Galliano, Arleth Terán, Adriana Fonseca y Lupita Jones le dieron el pésame a la modelo.

"Lo siento. Fuerza y abrazo con el alma, escribió Adriana Fonseca mientras que Cecilia Galliano: “Ali lo siento en el alma mis condolencias a ti y a toda tu familia . Te mando mucho amor y mi más sentido pésame Q.E.P.D”.

