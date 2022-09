Pese a supuesto fracaso de novela, Maribel Guardia abarrota teatro con Lagunilla Mi Barrio

Pese a supuesto fracaso de la recién estrenada telenovela, la actriz Maribel Guardia abarrota teatro con una nueva puesta en escena de nombre "Lagunilla Mi Barrio". Así lo dejó ver la costarricense a través de su cuenta de Instagram, en la que se puede ver que no cabe ni un alfiler en el recinto.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando se estrenó "Lagunilla Mi Barrio", proyecto que Maribel Guardia comparte con actores como Ariel Miramontes -mejor conocido como Albertano Santa Cruz-, Lisardo, Alma Cero, Violeta Isfel, José Luis Guarneros, los hermanos Fredy y Germán Ortega y hasta Laura León 'la Tesorito', quien ha debutado en teatro con esta obra y con la que les ha ido de maravilla.

Y es que, además del elenco, el productor Alejandro Gou y los mismos actores, se dieron cita en el teatro para hacer la presentación oficial a la prensa desde mediados de agosto y los resultados han rebasado toda expectativa para los más de 30 actores en escena, bailarines, músicos, etc.

Lee también: Maribel Guardia estrena proyecto y deslumbra a Laura León en transparencias y abdomen de lavadero

Y fue la propia Maribel Guardia, quien provechó su poder de convocatoria y 7.7 millones de seguidores en Instagram, para darle promoción a "Lagunilla Mi Barrio". "Ven a vernos hoy a @lagunillamb a las 5 en CCT2. No te puedes perder este maravilloso musical con extraordinarios actores", se lee en su publicación del pasado 4 de septiembre, en la que la costarricense fue halagada por el comediante Héctor Ramírez 'Rosa Concha': "Me encantaron todos y tú excelsa, talentosa y bella como siempre!!!!".

Mientras que el domingo por la tarde, la actriz de "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" (2022), presumió un lleno total en el teatro de la Ciudad de México donde se ofrece dicho musical: "#soldout... Así nuestra mágica noche en @lagunillamb Teatro lleno y corazón contento con tanto amor del público. Gracias @alexgouboy @claudiocarrera CCT2".

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

Y los fans se han pronunciado a su talento y belleza que se conjugan en el escenario en vivo y a todo color con comentarios como: "No puede ser de otra manera Reina hermosa, si donde estás tú todo es mágico, besitos Maribel TQM", "Chuladaaaaa", "Toda la buena vibra".

O "Me encanta ver que llenaron el teatro... cada día me da más emoción de poder verla ya... la amo", "Felicidades muñequita, que sigan los éxitos", "Éxito Querida Maribel... Besos", "Que padre", "Excelente, amor", "Linda", "Hermosa, eres increíble", son parte de los piropos lanzados hacia Maribel, quien está más que orgullosa de pertenecer a este elenco.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!