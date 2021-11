Pese a coqueteos con Kimberly Flores, Alicia Machado grita su amor por Roberto Romano

Lueg de coronarse como la ganadora de La Casa de los Famosos, Alicia Machado gritó a los cuatro vientos su amor por su compañero del reality, Roberto Romano, con quien tuvo sus queveres mientras estaban en el programa.

Tal parece que los coqueteos que Roberto Romano tuvo con Kimberly Flores, esposa del líder La Trakalosa de Monterrey, ya quedó en el pasado y Alicia Machado perdonó todo lo que sucedió adentro de La Casa de Los Famosos, pues ahora está más que enamorada del actor por lo que no ha dudado en presumirlo a través de sus redes sociales.

Recientemente y a través de sus historias de Instagram, Alicia Machado presumió como había quedado su árbol de Navidad pero también presumió que Roberto Romano estaba con ella. "Finalmente llegó el amor y la navidad a nuestro hogar gracias por traer la delicadeza y sutiliza en estos días de gratitud y bendiciones! @accentsbyminelis #navidad2021", escribió la famosa en Instagram junto a unas imágenes de un árbol de Navidad y junto a su pareja.

Aunque Romano en más de una ocasión rechazó a la Miss Universo 2016 e incluso llegó a comentar que era como "un nopal con espinas", ahora que están fuera de la casa, se dieron una oportunidad para el amor y Alicia Machado no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor.

"He estado sobre expuesta por 13 semanas a la vida pública, pero ahora viene un proceso para mí de mantener mi vida personal un poquito donde debe estar", comentó Alicia en entrevista por Zoom. Para posteriormente confirmar que tiene una relación con el actor, con quien convivó casi tres meses.

"Mi vida sentimental está bien. Roberto y yo sí tenemos una relación en este momento. Estamos bien contentos de haber salido de ese show tan exitoso y habernos conocido ahí dentro". Machado fue cuestionada si su hija Dinorah está de acuerdo con el romance porque el día de la final, la adolescente frente a las cámaras omitió saludar al ahora novio de su madre.

Aunque dijo que su hija de 13 años es su prioridad, ella respeta su vida personal. "Mi hija es una niña hermosa, con valores lindísimos. Es muy noble. Yo le he enseñado que las personas siempre merecen una segunda oportunidad. Mi hija es mi prioridad, la razón de mi vida, mi universo, así como ella me ama, me va a apoyar", expresó la famosa.

"Después de la gala (final), Roberto y Dinorah hablaron. Roberto ha estado muy lindo con ella. Hemos ido a comer, platicaron. La niña ha entendido que algunas cosas (transmisiones) se manipularon. Es mi hija, pero también respeta mi vida", afirmó.

Durante el encierro, la venezolana tuvo sus "encontronazos" con varios compañeros, entre ellos Gabriela Spanic y Pablo Montero.

Con el cantante originario de Torreón ya habló y estrecharon su amistad, con quien no lo hará, al menos por ahora es con su paisana, la Spanic.

"Es un tema que no voy a tocar. La respeto y le deseo lo mejor. Espero que recupere su vida, que Dios la bendiga. No le deseo mal. Es una relación que se fracturó, pero igual la respeto, la quiero, que Dios la bendiga. Por ahora no veo necesario un encuentro, pero si la vida quiere que volvamos a acercarnos, así será".

Su mayor aprendizaje en el reality, compartió, fue dominar sus miedos. Su estancia en La Casa de los Famosos le permitió a la Machado conectarse con la audiencia, pero también perder 12 kilos en 13 semanas.

Negó que se haya practicado una cirugía para bajar de peso y aseguró que todo fue a base de una dieta supervisada por un bariatra.

"Yo entré con mi dieta, tengo una condición médica, fibromialgia, que es bastante complicada (afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas), gracias a Dios y de la mano de mi doctor, pude estar enfocada y decidida a lograr perder peso. Nunca he sido una mujer gorda, después de un cáncer de mama no es fácil recuperarte.

"El día que necesite hacerme una cirugía la haré, ahorita me siento orgullosa de lo que logré", señaló.

