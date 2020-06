Perros de la Reina Isabel tienen su propio menú, asegura chef. Es bueno ser un perro, especialmente si eres uno de los queridos corgis de la Reina Isabel que tienen su propio menú, informó Page Six. "No esperaba cocinar para los perros de la Reina Isabel cuando comencé a trabajar en el Palacio de Buckingham. Pensé que iba a cocinar para Reyes, Reinas y Presidentes.



"Uno de los primeros trabajos que tuve fue cocinar para los corgis, los Royal Corgis, hacer comida fresca todos los días. Los corgis tenían su propio menú", contó Darren McGrady, quien trabajó como chef para el Palacio de Buckingham durante 15 años, en un video publicado en YouTube.

Su Majestad trató a los caninos como una pequeña realeza. "Son atendidos por dos lacayos llamados Doggie 1 y Doggie 2 así los llamaron", dijo McGrady. El chef compartió que en el menú había conejo, pollo, hígado, carne de res, repollo y arroz.



"La parte más importante de la carne era que todo tenía que cortarse en dados finos para asegurarse de que no hubiera huesos en la carne. Imagínese si alguno de los perros se ahogara con el, yo estaría en problemas", expresó. Después de preparar la comida, Doggie 1 o Doggie 2 se la entregaran a la Reina Isabel, quien a menudo alimenta ella misma a los corgis. McGrady explicó que los perros habían estado en la familia real desde 1933 y que la Reina Isabel desde entonces ha tenido más de 30 corgis.



"Cuando estaba en el Palacio de Buckingham, la Reina tenía 12 corgis. Ahora no tiene ninguno, solo dos dorgis, un cruce entre un corgi y un perro salchicha y sus nombres son Vulcan y Candy ", dijo. Pero, según el chef los perros no eran amados por todos. Además que él estaba aterrorizado cuando conoció a los perros.



"La primera vez que conocí a la Reina y a los corgis, estaba en el castillo de Balmoral junto al río, los vi a lo lejos y me emocioné mucho. "Pensé que eso iba a ser genial, pero cuando se acercaron los perros me vieron y siguieron corriendo hacia mí ladrando. Me asusté mucho, di la vuelta y escapé. La Reina se estaba riendo, pensaba que era divertido", compartió.