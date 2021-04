Perdón de Eleazar Gómez no convence a Tefi Valenzuela, amenaza con ir a las autoridades

Luego de que el pasado 31 de marzo, Eleazar Gómez mostrara su arrepentimiento tras agredir físicamente a Tefi Valenzuela, la modelo peruana amenaza con ir a buscar a las autoridades porque no la convenció el perdón del actor de Televisa.

Fue a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México que Tefi Valenzuela fue abordada por los medios de comunicación, quienes rápidamente la cuestionaron sobre su qué opinaba del video que Eleazar Gómez había colgado en su cuenta de Instagram para pedir perdón a todas las mujeres que ofendió con su comportamiento, especialmente a ella.

Visiblemente molesta, la modelo y cantante nacida en Perú aseguró que no está nada contenta con las disculpas que ofreció el protagonista de Atrévete a Soñar, pues no fue en la manera que se acordó tras salir de prisión.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

“Ya no quiero opinar de eso, yo creo que ya se verá con la justicia si fue lo correcto o no, porque él quedó en hacer algo y parece que lo hizo de una manera que no es”, manifestó Valenzuela para dejar en claro que la forma en que Eleazar Gómez no cumplió con la forma en que se especificó antes de dejar la cárcel.

La intérprete de El perdón aprovechó las cámaras para una vez llamar a las mujeres violentadas a denunciar, pues lamentó que ninguna mujer se uniera a ella para denunciar al actor, dejando en claro que él hubiera tenido otra sentencia. “Tienen que denunciar porque de esta manera hoy estoy dejando protegidas a otras mujeres que podrían sufrir agresiones por él, y esperemos que no vuelva a pesar, que él también se cuide y no lo vuelva a hacer”, expresó.

Tefi Valenzuela declaró además que está muy molesta tras darse a conocer que ella había llegado a un acuerdo económico con el actor, pues diversos medios de comunicación vendieron la noticia de una manera que no era.

“Las cosas que no me gustaron fue que se vendió la noticia de una manera que no era, dijeron que yo había dado el perdón, que había recibido dinero, creo que quedó claro que no fue así, nunca ha sido mi intención dar el perdón, sino lo hubiese dado desde el día uno, y nada, yo creo que tengo mi conciencia tranquila, lo más importante es que estamos protegiendo que otra mujer en el futuro pueda pasar lo mismo, porque ya quedan antecedentes, quedan ciertas prohibiciones, y nada, yo me voy a mi país, tranquila, a hacer mi promoción”.

Lee también: Chiquis Rivera seduce a sus fans con la mirada y atrevido bailecito

Al ser cuestionada sobre que piensa de las autoridades mexicanas respecto a su caso, dijo que si este caso hubiera ocurrido en otro país, lo mismo hubiera sucedido. . “No, en realidad hubiese pasado lo mismo aquí, en Perú, en todos lados porque las leyes son las mismas en todo Sudamérica, entonces no solamente en México, creo que las leyes están así, yo estoy tranquila con mi trabajo y con mi vida”, dijo.

“Les vendieron una historia que no era, sacaron una portada que no era, y muchos titulares que no eran ciertos, entonces obviamente la gente lo tomó como ‘¡güey!, ¿cómo dar el perdón después de que dijo que no lo iba a hacer?’, y al final creo que ya se dieron cuenta de que no fue así”, remató.