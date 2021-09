Perdiendo el miedo, Ana Layevska comparte foto sin maquillaje y es otra: le dicen zombie

Hace unas horas la actriz ucraniana, Ana Layevska, volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras comaprtir una fotografía en la que aparece con su cara lavada y sin una gota de maquillaje. Dicha fotografía dividió opiniones y hasta fue comparada con un zombie.

Fue a través de su perfil de Instagram que la actriz de “Primer amor… a mil por hora”, historia juvenil de Televisa, compartió la fotografía sin ninguna gota de maquillaje. Cuestionando a sus seguidoras de Instagram si se atreven a perder el miedo y posar al natural, fue como Ana Layevska impactó y abrió debate en dicha red social.

"Perdiendo el miedo de ser #makeupfree y ustedes se atreven? #natural", fue el mensaje con el que la ex novia de Rafael Amaya acompañó dicha fotografía en la que se olvidó del glamour y posó al natural, retando a sus seguidores a perder el miedo y mostrarse tal y como son.

Como era de esperarse la imagen de Ana Layevska dividió opiniones en las redes sociales; mientras unos no dudaron en expresarle que era hermosa sin maquillaje, otros no dudaron en ofenderla por su aspecto demacrado e inlcuso compararla con un zombie.

“Pues si estuviera así de bella, si”, “Simpre serás un bombón de mujer.”, “Tu siempre has sido muy natural. Muchas veces te vi en TV sin maquillaje. Eres bella”, “Hermosa”, Lo hago a diario.. Y por cierto eres super hermosa con o sin make up”, “Eres la más hermosa”, “Bellsima al natural”, “ Siempre has sido muy hermosa con o sin maquillaje”, fueron unos halagos que la famosa de 39 recibió en su publicación.

Sin embargo, hubo quienes no perdieron el tiempo en atacar a la actriz y le pidieron que por favor no perdiera el miedo, dejando entrever que luce mejor maquillada. “ No lo pierdas, maquíllate”, “ Liberada del maquillaje hace mucho”, “Nombre de la pelicula de zombies? “, “Niña, maquillate...Después se preguntan porque el esposo se buscó otra”, “Yo jamás subiría una foto asi”, “Los años pasan y dejan estragos”, fueron algunas de las críticas que también recibió.

Cabe señalar que no es la primera vez que Ana Layevska aparece de está forma, pues a diferencia de muchas otras artistas, se ha captado constantemente a la actriz en la calle sin una gota de maquillaje, luciendo su belleza natural.

Cabe mencionar que Layevska ha protagonizado múltiples telenovelas de Televisa, sin embargo, desde hace unos años cambió los foros para dedicarse de lleno a sus hijos y esposo.

