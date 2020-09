Pequeños Gigantes: Juanpa Zurita y Galilea Montijo rompen en llanto por actuación de carismática

El segundo episodio de Pequeños Gigantes 2020, tuvo lugar el pasado domingo en punto de las 20:30 horas, por el Canal de las Estrellas de Televisa y al parecer estuvo más intenso que el estreno del mismo, pues los niños participantes en las categorías de cantantes, bailarines y carismáticos, buscar posicionarse en un privilegiado lugar, lo que cada vez se pone más difícil al tener sólo tres oportunidades a lo largo de toda la mini temporada de tres episodios, así que el próximo domingo, será la final absoluta del reality show infantil.

Aunque no sea la primera vez que sucede totalmente en vivo, tanto la conductora Galilea Montijo como la celebridad en Internet, Juanpa Zurita, rompieron en llanto con la actuación de la niña carismática Sofía Polanco, originaria de Puerto Rico.

La niña de tan solo cinco años, se presentó en el escenario explicando que su talento consistía en dar mensajes positivos al mundo para que la gente sea más feliz, no sin antes sacarles una sonrisa a los jueces con sus singulares consejos y su forma tan espontánea de actuar.

Incluso, antes de retirarse del escenario después de que terminó su turno, pidió a Gali la oportunidad de decirle un mensaje a uno de los jueces. "Le tengo un mensaje a alguien más; a uno de los jueces, que está muy triste: "¡Tú Juanpa!", dijo la pequeña boricua.

El influencer se postró en el escenario con el carisma que lo caracteriza y se encuclilló a un lado de la pequeña. Acto seguido se pudo ver en la pantalla grande del mismo, una imagen en la que aparecía el influencer junto a un animalito color blanco.

“¿Quién es ella?”, le preguntó Sofía Polanco, a lo que Zurita le contestó: "Mi perrita Puca".

Sin embargo, agregó que Puca, era su mascota que falleció el pasado 2019, y mientras el también actor narraba la historia de su perrita, producción puso una música de fondo muy sentimental, por lo que de inmediato se le quebró la voz y empezó a llorar.

Zurita continuó contándole a la niña sobre su mascota que tanto extraña:

"Vivió 15 años; fue el regalo más bonito que he tenido en mi vida, pequeñita. Pero, como todo en la vida, se cierra un ciclo. Hijos de su madre ¡ponen la música!, ¿verdad?", dijo el carismático juez mientras intentaba continuar contando.

"Y gracias a ella... Gracias a ella empecé a hacer vídeos, subí mis primeros Vines; y si no hubiera sido por Puca, yo no estaría aquí, no sería juez, no habría logrado nada. Pues nada más mandar un menajito de aquí a..." contó el actor de Luis Miguel, la serie mientras trataba de aguantarse el llanto que le provocaba la música de fondo.

Y al verlo, Galilea se contagió de esa nostalgia y no pudo evitar las lágrimas, por lo que le pidió a Sofía que le diera un mensaje de aliento a Juanpa para hacerle reír. Y en ese momento se presenció el momento más emotivo de a noche.

"Yo sé lo que se siente eso. A mí también me pasó lo mismo. Con mi abuelita", dijo Sofía Polanco, con la voz súper quebrada.

Al darse cuenta que Sofía estaba a punro de las lágrimas, le dio un enternecedor abrazo. Acro seguido la niña contó que su abuelita había fallecido y que había sido muy triste para ella perderla. Aunque sabía que no se había ido lejos, y que además la esaba cuidando como un ángel en el cielo.

"Están al lado de nosotros. Saca la tristeza. Están con nosotros. Y nos están cuidando, y yo le voy a decir a mi abuelita que cuide a tu perrita", le dijo la pequeña al influencer, sin poder contener sus lágrimas.

Al ver el acto de amor de la niña, Galilea empezó también a llorar, haciendo lo imposible por secarse las lágrimas.

"Qué corazonsote tienes mi Sofi, tienes razón. Los abuelitos y nuestros animalitos que se van al cielo y nuestra gente querida que se va al cielo, se vuelven unos angelotes para nosotros, ¿verdad? Así que María, tu abuela, está feliz de verte aquí en el escenario de Pequeños Gigantes", agregó la conductora.

La tierna escena se viralizó en redes sociales y las seguidoras del actor en redes sociales, hicieron tendencia el hashtag, "SiJuanpaLlora,YoLloro", mientras que la pequeña boricua se psicionó como una de as favoritas del público.

