Pepillo Origel y el mensaje a Érika Buenfil tras amenazas

Luego de que haces meses Pepillo Origel y Martha Figueroa expresaran que los videos de la actriz, Érika Buenfil, ya los tenían hartos y que la actriz recibía asesoría de su hijo Nicolás, refiriéndose a él como el pequeño ´Zedillito', esto por ser nieto del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, la proagonista de Amores Verdaderos, explotó en contra de los presentadores durante el programa en línea, Fernanda Talks, de la periodista Fernanda Familiar.

Érika indicó que los periodistas no tenían derecho a meterse con su hijo que no tenía nada que ver con el medio. "No nada más habló de TikTok, siguieron comentando y tocaron el punto de mi hijo y con eso soy chile. Y Martha Figueroa le dice a mi hijo: 'El Zedillito' y les dije perdón, mi hijo se llama Nicolás Buenfil. No es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente", dijo molesta Buenfil.

Lee también: Érika Buenfil a Pepillo Origel: que cuide el hocico antes de hablar

Luego de que Érika fuera muy directa en su respuesta al decir que nadie se mete con su hijo "Me dolió porque me ha costado un chin... sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie. Por eso lo traigo en el 'gaznate' y no lo voy a perdonar. Punto. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. No me paga un bistec, no ha pagado una colegiatura, porque es mío y porque soy una chin... y lo saqué adelante", dividió opiniones.

Pero los que si han sido severamente criticados, insultados y amenazados, han sido Martha Figueroa y en especial Pepillo Origel, quien desde un primer momento manifestó que estaba recibiendo muchos ataques en sus redes sociales y a unos días de las declaraciones de la actriz, la polémica continúa.

Hace unas horas, Origel compartió en su cuenta de Twitter que seguía recibiendo amenazas y agradeció a Érika por eso. Con una fotografía en la que aparece sonriendo, el presentador señaló: "Nunca había recibido tantos insultos y tantas amenazas como en estos días! Gracias".

Nunca había recibido tantos insultos y tantas amenazas como en estos días! Gracias @ebuenfil que Dios te bendiga �� pic.twitter.com/D69gVmhGXU — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) August 9, 2020

"Tu mismo por tu lengua y mala vibra te lo ganaste a pulso. Una cosa es que no te guste sus tik tok pero de ahí hablar de su hijo fue muy bajo. Jamás te metas con el honor de una mujer y menos con un niño", “ Cualquier mamá defiende a sus hijos como leona! Me caes muy bien pero esta vez: PUNTO PARA Érika”, son algunos de los comentarios en la publicación de Origel.

Sin embargo, no fue todo ya que a través de su Instagram, Juan José Origel también le envió una indirecta a la actriz. El periodista compartió una imagen en la que se puede leer "Yo nunca me olvidó de la gente que ha sido buena conmigo, y mucho menos de la gente que ha sido mala". Está publicación generó mucha controversia en dicha red y muchos de los fans de Pepillo le pidieron que le diera vuelta a la página.

“Si Erika no aguanta las críticas para que se dedica a la farándula, es el precio que se paga” “ No hay que ser rencoroso, supéralo”, “Pelillo ya deja el rencor y olvida... es lo mejor”, “ No vale la pena Pepillo que te enganches con esa señora, vive pepillo”, “Conoces la palabra Perdón “

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.