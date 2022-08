Pepillo Origel es operado de emergencia en su natal León, Guanajuato

El famoso conductor de programas de espectáculos, Juan José "Pepillo" Origel causó preocupación entre sus seguidores de redes sociales al revelar una imagen en la que se muestra postrado sobre una cama de un hospital y mencionando que fue operado de emergencia por segunda vez.

Al presentar ciertas complicaciones de salud, "Pepillo" Origel fue internado en un nosocomio de su natal León Guanajuato, en donde instantes después fue intervenido quirúrgicamente. Mediante la fotografía posteada en Instagram por el mismo presentador de televisión, se puede observar con un semblate desencajado, con medicamentos intravenosos.

Ante la preocupación de dicha fotografía, minutos después el conductor de Con Permiso depejó dudas sobre cómo estaba su estado de salud tras ser operado de emergencia a causa de una hernia.

“Otra vez me operaron de una hernia aquí en León. ¡Gracias a Dios todo salió bien!”, escribió el presentador de programas como "La Oreja", "Con Permiso" y "Derecho de Admisión". Aunque Juan José Origel no ha dado más detalles, sus fieles admiradores no dudaron en enviarle mensajes de pronta recuperación.

Famosos como Pedro Sola, Victoria Ruffo, Lucía Méndez, entre otros, se sumaron a las oraciones de los usuarios de las redes sociales y le desearon pronta recuperación al presentador de televisión.

Cabe mencionar que no es la primera vez que "Pepillo" Origel es operado por el mismo problema, pues en el año 2021 fue sometido quirúrgicamente por la misma razón, y en ese entonces se dirigió a sus fans por medio de un video en el que explicó lo que había pasado. “Me operaron de urgencia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino”, expresó en aquel entonces.

El actual periodista de 75 años, quien nació el 14 de septiembre de 1947 en León, Guanajuato, tuvo sus inicios como actor durante la emisión de la exitosa novela de Televisa, "Vivo por Elena" en el que interpretó el papel de el Panameño. Recientemente anunció su próximo retiro del medio del espectáculo.

“Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total”, dijo el también empresario durante una entrevista a la revista TVNotas.

