Pepe Garza da más detalles de la entrevista a Jenni Rivera

Fue el pasado 9 de diciembre del 2012 cuando el mundo del espectáculo fue testigo de una de las muertes más trágicas, la de la Diva de La Banda, Jenni Rivera. Jenni Rivera dejó un gran vacío en millones de fans tanto de México como Estados Unidos y otros países.

Hace unos días la polémica respecto a la muerte de Jenni Rivera volvió a surgir luego de que el locutor de radio Pepe Garza anunciara que había entrevistado a la intérprete de Aparentemente bien, en donde ella le había contado que había recibido amenazas de muerte. Pepe Garza dio a conocer la entrevista en presencia de los hijos de La Diva de La Banda.

Lee también: Los teléfonos en los que ya no funcionará el WhatsApp en 2020

“Es una entrevista que esperamos nunca salga al aire. Hay una situación en México que está poniendo en riesgo la vida de muchos artistas”, se escucha en el audio a Pepe Garza.

Por lo que Jenni Rivera no duda en confirmar que la situación en México estaba fea.

“Todos los fines de semana que estoy trabajando en México estoy arriesgando mi vida.... yo sigo haciendo esto por el amor a lo que uno hace y el amor que le tengo a mi público”, dice.

Fue parte de la entrevista que La Diva de La Banda compartió con Pepe Garza, sin embargo, esto no fue todo ya que debido a que se malinterpretó que la entrevista se había realizado antes de morir, Pepe aclaró que esto ocurrió un año y medio antes de su muerte y no como se especuló, que fue meses antes del accidente.

''La entrevista fue año y medio antes, entonces ese fin de semana ella temía que algo pasara, pero como no pasó nada, yo me olvidé de la entrevista y no volvimos a tocar el tema jamás. Ese fin de semana fue de bastante angustia, fue de estar orando y de comunicarme constantemente con ella, pasó mucho tiempo antes de que ella tuviera el accidente del avión'', contó Pepe a Ventaneando.

Durante la entrevista Pepe señaló que si no habló antes de la entrevista que le realizó a Jenni fue respeto a ella y a su familia.

''Pasó el tiempo y no quería que fuera algo que se quedara ahí, sino que realmente llamara la atención'', agregó Pepe.

Pepe Garza también descartó que las amenazas de muerte que La Diva de La Banda recibió no tuvieron nada que ver con su muerte.