Pepe Aguilar, su gira "Jaripeo Sin Fronteras" 2022 gustará hasta a los marcianos, asegura

Tras el regreso a los escenarios de decenas de artistas, el cantante de origen mexicano Pepe Aguilar también está de vuelta con un espectáculo repleto de folclor mexicano, equitación y monta de toros que, asegura: "Gustará hasta a los marcianos". Esto, luego de que el Covid-19 acabara con la vida de algunos integrantes de su elenco y haya logrado reducir los aforos y las fechas de su espectáculo "Jaripeo Sin Fronteras".

Portando una chaqueta negra con detalles dorados, gafas de sol y el ánimo por las nubes, así atiende Pepe Aguilar a Efe tras la rueda de prensa por su gira "Jaripeo Sin Fronteras", la cual espera que sea "todo un éxito" porque "nunca se ha hecho algo así".

El término 'jaripeo' se refiere a la actividad de montar toros bravos que se practica, sobre todo, en el centro y el sur de México; un 'deporte extremo' que se populariza en el siglo XIX y hoy vincula a la gente con sus raíces de pueblos o ranchos.

En el espectáculo "Jaripeo Sin Fronteras" se mezclan la música tradicional mexicana, el rodeo, los toros bravos y unos juegos acrobáticos ecuestres que tratarán de volver a cautivar al público por tercer año.

"Una producción internacional con 40 músicos en escena en la que la gente va a poder ser testigo de los valores de la tradición, pero a la vez usando la más alta tecnología", enfatiza Aguilar.

Después del estancamiento que generó la pandemia, "Jaripeo Sin Fronteras" regresa con exhibiciones renovadas que podrán disfrutarse a lo largo de las 27 fechas en total en Estados Unidos y las 20 de México que Aguilar y su familia ya tienen cerradas.

En esta ocasión, Pepe Aguilar -junto a sus hijos Leonardo, Ángela y Antonio- estará acompañado por el mariachi "El Zacatecano", la Banda Azul Tequila y Guillermo Sánchez "El Aplausos".

200 AÑOS DE TRADICIÓN MEXICANA EN EL SIGLO XXI

Un compendio de talento en el que Aguilar y su familia trabajan conjuntamente con un equipo de hasta 200 profesionales para llevar la cultura mexicana por bandera.

La idea es promover las tradiciones de hace 200 años de dicho país, pero atendiendo a las necesidades artísticas del siglo XXI. Eso es lo que pretende Aguilar creando un show que, entre otras cosas, "es música mariachi, sí... pero no" y "es monta de caballos, sí... pero no".

"Aunque no nos quedamos solo en México, por eso se llama "Sin Fronteras". Tenemos más de diez nacionalidades con el denominador común del campo, los animales y la música latinoamericana", explica el artista.

Una visión que comparte con su hija Ángela, quien además cuenta con un espectáculo independiente. La joven Aguilar, también presente en la entrevista, añadió que el evento transita entre la "alegría, tristeza e incluso pasajes históricos" para convertirlo en "un espectáculo muy completo".

Para otro de sus hijos, Leonardo, este show tiene tanto seguimiento porque es "para toda la familia" y con éste "se pueden divertir desde los niños pequeños hasta los abuelos".

"A través de las canciones, nuestros caballos o la escenografía, la gente saldrá inspirada del espectáculo y sintiéndose orgullosos de ser mexicanos o de ser latinos", agrega Leonardo Aguilar.

Otoño y verano son las estaciones marcadas en el calendario para ese público que espera impaciente por llenar los estadios en los que Pepe Aguilar, ganador de cuatro premios Grammy y cinco Grammy Latinos, y su familia tratarán de 'jaripear' este 2022. EFE

