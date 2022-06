Pepe Aguilar regaña a Angela Aguilar por escote en vestido, no quiere que se vista vulgar

Sin duda alguna, Ángela Aguilar es un de las cantantes de música regional mexicana más reconocidas y populares del momento es por ello que recientemente fue condecorada como la “representante cultural” de Zacatecas, evento en el que también su padre Pepe Aguilar estuvo presente y en el que la regañó por el tremendo escote en su vestido.

Fue el pasado 9 de junio cuando Ángela Aguilar fue nombrada Embajadora Cultural de Zacatecas y en medio de una ceremonia en la que el propio gobernador del estado le entregó el reconocimiento, fue que este momento se vio opacado por Pepe Aguilar, quien frente a todo el público asistente le llamó la atención a su hija por traer puesto un escotado vestido.

Previo a deleitar al público con su voz, Pepe Aguilar invitó a su hija al escenario en donde aprovechó para felicitarla e invitarla a echarse una canción, pero el incómodo momento llegó cuando el artista mostró su descontento con el escotado vestido que la cantante traía puesto, a lo que no dudó en regañarla frente a todos.

Lee también: Amor dividido llega a su fin este domingo y así puedes ver el último episodio

"A ver Ángela. Tengo tres cosas que decirte: muchas felicidades, ¿nos echamos una canción? y ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes. Perdón... decimos lo que sentimos, entonces vamos a decirlo con una canción”, dijo frente a todos. Pese a este incómodo momento que su padre la hizo pasar frente a todos, la intérpete de La Llorona, únicamente sonrió, sin decir una sola palabra.

Como era de esperarse este momento que se viralizó rápidamente en las redes sociales y que fue considerado innecesario por muchos usuarios e incluso compararon a Ángela Aguilar con Selena, asegurando que así el papá de la fallecida cantante era sobreprotector como Pepe Aguilar. "Cuando le dijo a Angela que su mugrero estaba muy escotado, me recordó al papá de Selena; cuando la criticó por salir a cantar en " bra " cuando en realidad era un bustier, que estaban muy de moda en aquellos tiempos. El papá de Selena era muy sobreprotector de ella, al igual que Pepe es de Ángela", escribió un usuario.

Cabe mencionar que a sus 18 años, Ángela Aguilar ha obtenido muchos logros como cantante del regional mexicano pero también se ha visto envuelta en serías polémicas; una de las que fue recientemente criticada fue por mofarse de una marca de tenis económicos, los cuales comparó con unos originales.

Lee también: Marlene Favela llega a España con la telenovela El Zorro: la espada y la rosa

Las polémicas de Ángela Aguilar

Pero sin duda la que más llamativa fue cuando se filtraron unas fotografías que evidenciaron su relación con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años más grande que ella, esta situación habría hecho enojar a Pepe Aguilar por lo que Ángela Aguilar lamentó lo sucedido a través de un video en redes sociales donde dijo:

“Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, ser defraudado por una persona que yo nunca pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”, expresó.

“Me afecta en la parte amorosa, con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error. Me duele tanto", finalizó el video.

Síguenos en