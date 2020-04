Paulina Rubio desmiente gira mundial con Alejandra Guzmán

Después de los rumores de que la rockera mexicana Alejandra Guzmán y Paulina Rubio podían llevar a cabo una gira mundial, la afamada Chica Dorada seguró que a pesar de que sí existieron los planes de realizarse, nada se ha confirmado ni se llegará a concretar.

En entrevista con la presentadora de televisión Alejandra Espinoza, a través de Universo Pop Music, Rubio, entre otras cosas y aludiendo al tema, comentó:

"Había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema, la verdad. Esta chava está bien ‘loquis’, no te puedo decir más que, no se va a hacer. Espero poder hacer una colaboración y una gira mundial con alguien súper fuerte y espontánea”.