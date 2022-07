Paulina Rubio de luto, muere su madre, la actriz Susana Dosamantes

Desde el pasado mes de abril, se informó que la actriz Susana Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio, fue diagnosticada con cáncer de páncreas, por lo que fue hospitalizada en un nosocomio de Miami, Florida. Y este sábado (dos meses después de lo sucedido), la histrionisa ha perdido la vida a los 74 años de edad.

Y de acuerdo con información de fuentes cercanas a la familia, se ha revelado que Susana Dosamantes, quien dio la vida a Paulina Rubio hace 51 años dejó de existir este sábado alrededor de las 11:00 am. en el Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami, Florida.

Al momento, la cantante Paulina Rubio, no se ha pronunciado ante del deceso de su señora madre; pero en redes sociales, y otros medios de comunicación se ha confirmado la dolorosa noticia. La actriz originaria de Guadalajara, Jalisco México, celebró su cumpleaños número 74, el pasado 9 de enero.

Esto, a la par del éxito que tuvo la telenovela "Si Nos Dejan" (2021), en la que Susana Dosamantes figuró como Doña Eva Vda. de Montiel y madre de Alicia Montiel de Carranza, personaje interpretado por Mayrín Villanueva; pues su postura de querer conservar unida a la familia después de que existía la infidelidad en un matrimonio consagrado de más de 30 años, fue una de las más controvertidas del melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

En 1968, debutó en las películas "Remolino de Pasiones", dirigida por Alejandro Galindo, y "Los Recuerdos del Porvenir", de Arturo Ripstein. Pero el cine industria en la que actuó en 29 cintas, no fue su única pasión por su paso por la actuación, pues la madre de 'la Chica Dorada', también brilló en los melodramas desde 1971 con la primera versión de "Muchacha italiana viene a casarse" pasando por un total de 23 telenovelas hasta este 2022.

El medio artístico se ha puesto una vez más de luto luego del sensible fallecimiento del actor y conductor argentino Fernando del Solar y tras ello, el productor Juan Osorio, también se ha unido al dolor que embarga a a familia Dosamantes.

"Lamento muchísimo la partida de Susana Dosamantes una gran actriz y un espacio grande de suplirlo, @PaulinaRubio mis más sentido pésame, mucha fortaleza", publicó el productor Juan Osorio en su cuenta de Twitter.

Y en otras redes sociales como Instagram, la noticia ha sido confirmada por varios medios como el sitio telenovelero de Chema Cortés, @noveleandomex.

