Paulina Goto y Maribel Guardia ¿arrepentidas por defender a Eleazar?

Ante una declaraciones para el programa de espectáculos, Ventaneando de Tv Azteca, Paulina Goto enfrenta la misma situación que su colega, Maribel Guardia, tras opinar de la situación legal que enfrenta el actor Eleazar N. Fue a través del mencionado programa que la protagonista de Niña de Mi Corazón, indicó la estrecha relación que tiene con el acusado, sin embargo, ella señala que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Conmigo siempre fue un tipazo, coincidimos en algunas producciones, ojalá que no y todo se aclare”, dijo la actriz sobre su colega por lo que sus declaraciones causaron polémica. Ante este escándalo y al igual que Maribel Guardia, Paunila tuvo que salir a aclarar la situación y aseguró que en ningún momento defendió al actor, pues ella jamás defendería ningún tipo de violencia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz habló de las declaraciones que hizo para el programa de espectáculos, asegurando que todo se sacó de contexto, pues ella no respalda ni defiende a su amigo, pues a ella le pregunatron sobre cómo era trabajar con el actor.

“Yo, efectivamente, tuve una entrevista con ellos, para hablar de mi nuevo sencillo, pero no dije que lo defendía, es más yo dije que desconocía el tema y prefería no opinar al respecto, dije que no tenía ningún tipo de información”, aseguró.

La actriz justificó sus declaraciones diciendo que además, tras la muerte de su padre, estaba alejada de los chismes, pues esta concentrada en otras actividades con su familia. “Como ustedes saben, ante la partida de mi papá pues he estado concentrada en otras actividades con mi familia, para mí, no te tenido tiempo de leer ni ver chismes ni nada que en estos momentos no sienta que aporta algo valioso en mi vida”, dijo la Paulina en el video.

Goto reiteró que ella opinó de la situación que vive el protagonista de la novela Atrévete a Soñar después de que la persona que la estaba entrevistando le contara un poquito del problema. “La persona que me estaba entrevistando me contó un poquito y me preguntó sobre mi relación con Eleazar, le dije que siempre fue súper lindo, así fue le tengo muchísimo cariño, pero nunca lo salí a defender, jamás voy a defender ningún tipo de violencia si algo yo he decidido que quiero apoyar y quiero denunciar, ha sido sobre la violencia de género”, agregó.

Pese a que dejó claro que no defendió al actor, la actriz señaló que no le gustaría que su postura se quedará en el limbo. “Para mí es muy importante aclarar eso con todos ustedes, no me gustaría que se quede en el limbo mi postura. Yo quería compartir algo de mi música, algo que es muy importante para mí, lo que quiero compartir es luz, música, es una pena que todo se haya enfocado en una situación en la que yo no tengo nada que ver y de lo que no quiero ser parte”, aseguró.

