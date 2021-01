Paulina Goto le da bienvenida el 2021 más hermosa que nunca

A sus apenas 28 años, la actriz y cantante mexicana Paulina Goto, ha participado en diversos proyectos televisivos, principalmente en telenovelas, y es que desde sus 17 años ebutó en la televisión y es por eso que se ha ganado el cariño del público. Recordemos que Paulina Goto participó en protagónicos como “Un Camino hacia el Destino” y “El Vuelo de la Victoria” entre muchos otros, y desde entonces ha logrado llegar muy lejos, ya que es una de las actrices más seguidas en sur redes sociales y más reconocidas de la pantalla chica.

Ante la llegada del 2021, Paulina Goto le dio la bienvenida a este nuevo año con una hermosa foto donde se le ve con dos chongos altos y unos gajos enfrente de su cara que la hacen lucir muy radiante, con poco maquillaje, casi al natural, fue que la actriz conquistó a sus miles de seguidores de Instagram.

Al fondo de la imagen se puede ver que Paulina Goto se encuentra en la comodidad de su casa, pues de puede apreciar que a su lado tiene una guitarra y se alcanza a mirar un sillón gris, luce una blusa en color rosa con una cadenita sencilla que la hace verse muy muy bien.

“Bienvenido 1 de Enero del 2021. Te recibo en movimiento. Movimiento del espíritu, del alma. Moviéndome para mover el corazón de alguien más, para encontrar la inspiración, para seguir creando y para crecer. Te recibo con fé, sin miedo y sin dudar que estoy aquí para algo. Te recibo en movimiento, por que las cosas que hoy me mueven, me hacen más fuerte y me empujan hacia adelante.

Movimiento en el viento que me ha dado alas para soñar y lograr lo que me proponga. Para compartir. Te recibo con AMOR y con la certeza de que el año que se fue, me preparó para este; para escribir mi propia historia, para ser feliz todos los días y poder agradecer estar aquí y ahora. ¿Tú cómo recibes este primer día del año?, escribió la actriz junto a la imagen.

Paulina Goto da bonito mensaje para empezar el año 2021

Y de manera casi inmediata, los fans de Paulina Goto no dudaron en llenar la publicación de mensajes halagadores.

“Princesa hermosa deseo un feliz año nuevo con mucha paz amor felicidad Logros de éxito sueños esperanza y mucha salud les deseo todo lo mejor en tu vida. Le deseo a usted y a Rodrigo toda la felicidad en el mundo que sean muy felices los amo mis amores ustedes viven en mi corazón”, “Feliz Año Nuevo Pau, muchas bendiciones y que este año que arranca sea de cosas buenas para ti”, “ Lo recibido con fe, amor y con la esperanza de un mejor futuro y la enseñanza de que tenemos más de lo que imaginamos!”, fueron algunos de los mensajes que se leen en la publicación.