Paulina Farrel, hija de Norma Lazareno que murió en un accidente

Al igual que Silvia Pinal, la actriz Norma Lazareno también tiene un ángel en el cielo, ambas actrices al enfrentado la tragedia de perder a un hijo. Tanto Pinal como Lazareno vivieron en carne propia el dolor de perder a sus hijas, Viridiana y Paulina, esto siendo muy jóvenes. Viridiana Alatriste y Paulina Farrel murieron a los 19 años, ambas en accidentes automovilísticos. La hija de Silvia Pinal murió en 1982 mientras que Paulina en 1987 .

Paulina Farrel, hija también del actor Pablo Ferrel, murió metros antes de llegar a su casa en Ciudad de México, su vehículo volcó en un paso desnivel. La joven murió de manera instantánea, según señalaron las investigaciones. Las últimas palabras que Norma Lazareno escuchó de su hija fueron "Voy saliendo de la casa de Nicandro ( Díaz, productor de telenovelas). ¡Tengo buenas noticias! Ya voy para allá", minutos después Paulina sufrió el terrible accidente que acabó con su vida.

Años más tarde de la muerte de Paulina la actriz ofreció una extensa entrevista al programa Con un Nudo en la garganta en donde habló de lo difícil que ha fue y que ha sido vivir sin la presencia de su única hija. "No puedo recordar nada.... no sé si dormí o si comí. Sé que estuve en el velorio de mi hija, pero no recuerdo cómo fue. Solo estaba ahí, como está un mueble. Una cosa. Yo era una cosa, un objeto, y me tenían que cambiar de lugar, acomodarme, vestirme, alimentarme".

Norma relató que está a punto de no superar este duro golpe y morir de tristeza " si no hubiera sido porque Gonzalo Vega me pidió que regresara a la obra de 'La Señora Presidenta' y la siguiera haciendo, me habría muerto de tristeza, de dolor. Nunca, -puntualiza- nunca te vas a recuperar de la muerte de un hijo. Es lo peor del mundo. A un padre o a un cónyuge, lo puedes entender. Pero... ¿un hijo? ¡Cómo es que se muere alguien que nació de ti, que no tiene ningún motivo para sufrir, para morirse! Mi hija murió esa noche en un accidente. Y yo también morí un poco con ella", señaló la actriz.

Paulina tenía una vida por delante, murió cuando su carrera como actriz comenzaba a despuntar, pese a su muerte, la joven tuvo un lindo gesto, se convirtió en donadora de órganos. En el 2016, durante una entrevista al programa Cambiando Mentes, Norma Lazareno confesó que años antes de la tragedia su hija, mientras veía una entrega de los Oscares fue que su hija le indicó que cuando ella ya no estuviera quería que se donara todo lo que sirviera lo de su cuerpo.

"Oye mami si me llegara a pasar algo yo quisiera que se done todo lo que sirve de mi cuerpo, pero en principalmente la vista, las cornias", señaló.

A petición de su hija, la actriz fue que donó sus corneas a una niña, a quien conoció en los años posteriores a la tragedia pero que jamás volvió a ver pese a que buscó todas las maneras de contactar a la familia nunca lo logró.

"Se donaron, entre otras cosas, sus córneas. Así que alguien recuperó la vista, por ella. Al principio yo quise saber quién era la receptora de las córneas, pero me dijeron que eso era imposible y contra la ley. Pero lo que podía hacer, era, a través de la fundación, seguirla apoyando mientras fuera niña y así lo hice. Por muchos años, le hice llegar de manera anónima sus útiles escolares y ayuda para sus estudios. Eso me dio mucha felicidad, mucha tranquilidad, como para sentir que la tragedia de perder de mi hija, tenía una bendición oculta".