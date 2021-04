Paty Ramosco, hermana de Julián Gil, despotrica contra Marjorie de Sousa por mover caderas

Tras mostrarse muy candente en las redes sociales moviendo caderas a ritmo de reguetón, la actriz Marjorie de Sousa ha sido duramente criticada debido a lo mismo, por Paty Ramosco, hermana del actor argentino Julián Gil, quien hace tiempo tuvo una relación con la actriz venezolana y es padre del pequeño Matías, hijo en común de ambos famosos.

Últimamente Marjorie de Sousa ha compartido con sus fanáticos de TikTok e Instagram a través de sus cuentas oficiales, los momentos en los que aparece bailando a ritmo de la música urbana más escuchada del momento, mientras baila moviendo todo su esqueleto, y es que la actriz de "La Desalmada" -producción de Televisa-, está orgullosa de todo el ejercicio que hace y por el que tiene ese cuerpazo.

Sin embargo, eso le ha valido las críticas más severas de la tía de Matías, Paty Ramosco, quien -como lo dejó ver-, Marjorie de Sousa tiene desactivadas las publicaciones etiquetadas de su cuenta oficial de Instagram desde 2018, motivo por el cual no ha recibido ningún comentario ni bueno, ni malo, pues en su perfil, la siguen sus fanáticos, quienes la quieren y apoyan.

Lee también: Thaily Amezcua, actriz de Salomé, inspira con su atlética figura al posar en mini bikini

Y tan no se quedó callada, que Ramosco literalmente "sacó el fuá" y dejó contundente mensaje para la actriz venezolana; pues la ridiculizó a través de la cuenta oficial del programa "Suelta la Sopa" de Telemundo, que incluso dirigió al pequeño Matías, para que, en un futuro no muy lejando, lo pueda ver a través de "El verdadero diario de Matías Gil".

"Maty, me da mucho gusto que publiquen este tipo de “contenido” un día tan especial como hoy (Domingo de resurrección) porque en sus redes bloquea los comentarios, pero aquí no puede, y como pueden “desaparecer” como otros...tu tía ya respaldó todo para #elverdaderodiariodematiasgil, para que puedas ver leer y sentir el repudio de la mayoría a sus actos, en especial a dejarte huérfano de un padre vivo", empieza leyéndose el comentario de la hermana de Julián Gil, quien también es su abogada y lleva al pie de la letra todo el caso en torno a la pasada pelea campal entre ambos actores por la custodia del menor.

Y continúa: "Gracias por defender el derecho superior del menor y de su padre, hoy decido que mi oración sea con fe en que tu madre, más temprano que tarde, recapacite del daño irreparable que ha causado a muchos pero especialmente a ti Maty... que Dios ilumine cada hogar donde el amor por los niños es prioridad... e ilumine mucho más los que los destruye el odio, avaricia, ego, egoísmos, maldad y total falta de amor en sus corazones, que algún día encuentre paz... porque será muy duro Maty...ojalá recapacite y te deje compartir con tu padre, es tu derecho, lo mereces".

Lee también: Marjorie de Sousa enamora contoneándose como la villana de La Desalmada

Pero fue la única crítica que Marjorie de Sousa recibiera en torno a su último bailecito de Domingo de Resurección de la Semana Santa que acaba de pasar, pues fue a través de otra publicación de Sulta la Sopa que la argentina despotricara también contra otros:

"A ver que parte no entienden bonitas, ósea todas opinan y nadie desactiva comentarios...se les da el derecho de libre expresión para destilar lo que tengan dentro , yo hasta les contesto a una q otra jiji y resulta que son todas de corralito o fans de los programas o de la susodicha o de Julián o de Matías pero opinan agreden y resulta que yo opino DE MI FAMILIA y me dicen metiche y además pretenden que pare, y créanme seguiré hasta que se libere mi sobrino, 10/12/15 años, da igual si ustedes opinan critican agreden insultan etc etc etc..."

"¿Por qué se sorprenden? yo sigo y voy a seguir hasta documentar todo para que mi sobrino sepa su verdad, le guste a quien le guste y le desagrade a quien sea que a mi me vale gorro lo que digan jiji... ayer era Lesbi hoy metiche, y así tratando de defender lo indefendible sin argumentos y yo tengo tanto y tanto que sacarle a esa, pero será de a poquito porque en esta vida pagará haber dejado HUÉRFANO DE UN PADRE VIVO A MI SOBRINO, y ahí ven, ni estando en novela la pelan, necesita este show, necesita esta bajeza de utilizar su gallina de los huevos de oro, Matías #elverdaderodiariodematiasgil jamás me van a callar sobrino tú sabrás toda la verdad desde EL GATO EN VENEZUELA...#lomejorestaporvenir ya empezaron a caer...poquito a poco, me sobra el tiempo...".