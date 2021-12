Paty Navidad sobre el Covid: “para mí es una clave que tiene que ver con la identidad digital”

La actriz mexicana Patricia Navidad sigue generando toda una controversia en las redes sociales tras reiterar su postura anticovid y las vacunas para combatir está enfermedad que sigue causando muertes y mantiene en alerta al mundo.

Fue durante una entrevista con Mimi, integrante de Flans, en su programa Mimi Contigo, que ex participante del programa MasterChef Celebrity de Tv Azteca, confesó que no la ha pasado nada bien por expresar lo que piensa del Covid y de las vacunas, pues constantemente le dicen anti ciencias.

“Por mi forma de pensar, me dicen anti ciencias, son mentiras, yo creo totalmente en la ciencia, pero no en todos los científicos, igual no en todos los médicos desgraciadamente, entonces como yo he hecho declaraciones fuertes, pues yo me imagino que a algunos los he molestado”, explicó.

En cuanto a la forma en que los pacientes con Covid son atendidos, Paty Navidad puso en duda la capacidad de los médicos, pues asegura que en muchos casos las personas llegaban a los hospitales con síntomas no graves y se los entregaron a los familiares en una cajita de canizas.

“También hay un porcentaje importante de la población que ha padecido eso, que había llegado con sus familiares con síntomas X, a veces no graves, y los entubaron, y salieron de ahí a veces en una cajita de cenizas, sin autopsias y (dicen) se murió por un virus letal, (pero) no sabemos”.

La actriz de La Fea más bella aseguró que pese a que no coincide su forma de pensar con muchas personas, ella respeta los pensamientos de cada quien.“Pero yo respeto la forma de pensar de los demás, y sus experiencias de vida; sin embargo, en mis experiencias de vida, y mi forma de pensar, no se quiere respetar, porque la mayoría dicen que yo estoy mal, entonces la mayoría tienen razón”.

Así mismo la famosa destacó que ella jamás ha dicho que el Coronavirus no existe pero considera que la letalidad es mínima.

“Jamás he dicho que no creo, el coronavirus existe, pero su letalidad es de 0.06 o 7 algo así, que es mínima que una gripe normal cuando se complica con otros padecimientos, que te pueden llevar a un hospital, y a veces, a pasarla muy mal o a morir, porque nadie estamos exentos. Hay muchas enfermedades que, a veces no atendidas, nos pueden llevar a morir; sin embargo, ahorita hay mucha campaña también de terrorismo, donde se dice, es que el coronavirus…, que además coronavirus y Covid no son lo mismo. El Covid dicen que yo digo que no existe, obvio que no puedo decir que no existe, claro que existe, la única diferencia es que para mí Covid es una clave, tiene que ver con lo que estamos viviendo, con la identidad digital”.

En cuanto a los ataques que constantemente recibe, Paty Navidad aseguró que nunca ha sido una persona que obedece lo que le digan. "Nunca he sido una persona que obedezca algo que los demás me quieran imponer, no. Yo normalmente cuestiono todo, uso mucho mi sentido común, me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, hay temas de los cuales, de estos, he venido leyendo hace más de 20 años y en carne propia los he venido viviendo hace más de 10 años, entonces no es fácil para mí, y tampoco para los demás que yo sea diferente, pero efectivamente, hay una parte importante de la población del mundo que piensa similar a mí”.

Respecto a que le cancelaron sus cuentas en redes sociales, la originaria de Culiacán, Sinaloa dijo: “Las plataformas de redes sociales también tienen dueños, y si esos dueños no piensan como yo o les molesta mi pensamiento, pues tienen también medios de comunicación y esos medios me van tergiversar todo, no es que yo sea dueña de la verdad, porque nadie es dueño de la verdad absoluta, pero a veces cuando se dicen verdades, hay que desacreditarlas, descalificarlas, ridiculizarlas, para quitarles el valor, entonces es lo que ha venido pasando, a mi me han cambiado todo, me han tergiversando todo para hacerme quedar según ellos como una loca, me han llamado de todo”.

Para finalizar la entrevista, Paty Navidad invitó a las personas a persar como ella y alzar la voz. “No me arrepiento y les diría que no les de miedo, porque precisamente eso es lo que buscan, que toda esta gente que pensamos similar, que pensamos como yo, que sienten como yo, que al ver lo que me están haciendo a mí se queden callados y digan ‘no, porque lo que ella hace está mal, y no se debe de hacer’, no, no tengan miedo a ser lo que ustedes son mientras no le hagan daño a nadie, hay que expresarnos, y hay que crear, al final mis pensamientos son míos y mis creencias también”, dijo la estrella de telenovelas.

