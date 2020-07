Paty Navidad responde a Carmen Salinas tras llamarla loca

Una vez más Carmen Salinas está dando de qué hablar al descalificar la postura de Paty Navidad sobre los comentarios que ha hecho la actriz sobre la pandemia de coronavirus. En muchas ocasiones, Navidad ha atribuido el virus a una élite secreta con la intención de generar pánico en el mundo y así dominar la problación. Como era de esperarse los comentarios de Navidad generaron mucha polémica por lo que Carmen Salinas, quien es muy popular por ser una figura clásica que siempre opina de la vida de los artistas no se quedó callada y esto le dijo a su colega:

“A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, no mío... Yo ya la conozco. Le teníamos que tener un doctor de fijo cuando hizo Aventurera porque era hipocondriaca; le subía la presión, le bajaba la presión. En Zacatecas no quería salir a trabajar, estaba echada, porque nos dijo al Chato y a mí que se sentía mal", indicó Salinas durante una entrevista al programa Ventaneando.

Lee también: Carmen Salinas arremete en contra de Livia Brito tras golpear a fotógrafo

Sin ebargo, eso no fue todo, ya que la productora de Aventurera dijo que Paty Navidad era de esas personas que lograban “desquiciarla”. “Es de esas gentes que te desquician, que dices 'por amor de Dios, no sabe ni lo que está diciendo'", dijo.

Razón por la que Navidad no se quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter para responder a Salinas. La actriz manifestó que siente mucho que sus comentarios desquicien a Carmen, pues ella solo tiene que decir cosas buenas de ella. “Lamento ocasionarle enojo y desquiciamiento Sra. @CarmenSalinasLo. Cada quien elegimos con qué quedarnos de los demás. Me quedo con lo mejor de usted, fue maestra de vida para mí, agradezco con el alma sus palabras hasta el día de hoy. Dios la cuide y la bendiga, abrazo de luz”, escribió Paty Navidad.

Recientemente Carmen Salinas también se vio envuelta en otra polémica luego de sugerir a la actriz cubana, Livia Brito que se fuera de México tras agreder a un fotógrafo en Cancún. “¿La mandamos a Arabia o a donde la mandaremos? a Venezuela con su novio, allá para que la trate bien el gorila de allá”, indicó Salinas.

Livia Brito y su novio están acusados de golpear al fotógrafo Ernesto Zepeda quien dijo: " Ella llega gritandome y me da una cacheta, y le digo que se calme, porque también se perder como fótografo y como paparazzi, si ya me vio, pues a lo mejor puedo borrar las imágenes, pero llegó su novlio e inmediantamente me dio un trancazo en el pómulo derecho, le dije que te pasa, y fue cuando me levante, ella me arrebata la mochila, saca la cámara, yo estaba al pendiente de que este cuate no me golpeará, ella le da la cámara a su novio, Mariano, y él con la cámara me empieza a golpear", indicó el periodista durante una entrevista a Grupo Imagen.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.