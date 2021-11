Paty Navidad reaparece en público y niega que tuvo Covid-19

Paty Navidad se volvió tendencia en Twitter tras aparecer en público luego de que hace unos meses se diera a conocer que fue hospitalizada por problemas de oxigenación, sin emabrgo, negó rotundamente que haya padecido Covid-19.

Fue durante el paso de la alfombra roja de los Premios de la Radio en donde Paty Navidad aprovechó para desmentir y aclarar la polémica que generó su hospitalización, pues se dijeron muchas cosas falsas. "La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso, todo lo vi desde el hospital, porque si llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más", expresó la famosa.

Posteriormente, la integrante de "MasterChef Celebrity" desmintió que tuvo Covid-19, pues su hospitalización se debió a otro problema de salud, y aunque ereconoció que estuvo grave, aseguró que lo que realmente ella padeció fue una doble neumonía.

"Nunca tuve covid. Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente", aseguró.

En cuanto al uso del cubrebocas y la vacuna, la actriz de La Fea más Bella aseguró que la mayoría de los asintes al evento no estaban vacunados. "Te aseguro que más de la mitad de la gente de aquí no está vacunada, pero nomas dicen que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mi. Pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte", expresó.

"Todo lo que se ha dicho de mí y mira: aquí estoy. Mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio", finalizó. Como era de esperarse las declaraciones de Paty Navidad dividieron opiniones en las redes sociales.

"Como la vez almenos no saco que es inmune al covid jajajajaajaja", "Ese señora ya sobrevive del show, si quiere o no creer en el COVID es su vida, ya no le den especio a este tipo de gente x favor, x eso es cuento de nunca acabar con las incoherencias de la señora", " Y sigue, necesita publicidad pobre es la única forma, al parecer de conseguirla, no por talento", "Lo dice para seguir asegurando que el COVID no existe", son algunos de los comentarios en Twitter.

"¡Yo nunca tuve Covid!" dijo Patricia Navidad a su paso por la alfombra roja de los Premios de la Radio, donde fue conductora. pic.twitter.com/LoOmFwANGI — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 11, 2021

Cabe mencionar que la sinaloense es una de las celebridades del medio del espectáculo que se ha manifestado en contra de las medidas para evitar contagios e incluso tiene la teoría de que todo es cosa del gobierno.

