Paty Navidad desata comentarios tras escucharse "ruido extraño" en su en vivo

Paty Navidad quien se ha convertido en toda una celebridad en Twitter por sus polémicos comentarios sobre el coronavirus, de nueva cuenta volvió a dar de qué hablar. En está ocasión, la actriz no se volvió tendencia por hablar de conspiración sino que en medio de un en vivo se escuchó un extraño sonido, que inmediatamente generó todo tipo de comentarios.

El extraño ruido dividió opiniones entre sus seguidores y redes sociales, pues, mientras unos aseguran que se trató de una flatulencia otros señalan que fue una notificación emitida por el celular. “A mi me parese que vibra el cel” “ Asi se la pase todo el dia echandose gases ..no me importa la amo Es un pedo no ven la cara de ya no puedo mas jajaja”.

Paty Navidad vuelve a acaparar titulares tras presunta flatulencia durante una transmisión en vivo. Foto Reforma

Tras este supuesto incidente, se revivió el polémico video en el que a Paty Navidad se le cae un extraño objeto de entre sus piernas durante el programa en vivo Despierta América, por lo que muchos aseguraron que se trataba de una toalla femenina por lo que la actriz tuvo que salir a aclarar la situación.

Pese a la explicación que dio la actriz en su momento, en el 2015, " Efectivamente no fue una toalla sanitaria pero no hace ninguna diferencia en que haya sido un clínex que salió de la manga que traía en la axila y si usted observan bien sale por la manga de la parte de adentro que esta más corta. Aquí yo creo que lo que quedó expuesto fue el desconocimiento de las personas, la ignorancia, la misoginia desgraciemante no solo de los hombres si no también de las mujeres", explicó en su momento la actriz.

Sin embargo, este duro momento que pasó la actriz después de ser víctima de burlas y críticas nuevamente se revivió con este otro supuesto incidente que también la ha traído de boca en boca. “Si se le cae la toalla, que no se le salga un pedo”, señalaron en las redes sociales.

