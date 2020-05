Paty Navidad advierte que nunca habló de la inexistencia del Covid-19

La reconocida actriz mexicana Patricia Navidad quien recientemente se ha convertido en controversia, luego de declarar públicamente su postura ante la presencia del nuevo Coronavirus y asegurar que no existe, ahora advierte que nunca habló sobre la inexistencia del virus.

Pues desde un principio, Navidad argumentó que el Covid-19 es un plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer un "nuevo orden mundial".

Entre tantas declaraciones que compartió la también cantante en su cuenta oficial de Twitter bajo su usuario de @ANPNL05, hubo una que dejó molestos a millones de usuarios de la red e internautas en general; pues debido a su incredulidad, invitó al público a visitar los hospitales más cercanos a su ubicación para comprobar si en dichos lugares se estaban atendiendo a pacientes infectados por Coronavirus, como se estaba haciendo saber a la población.

Y tras haber recibido fuertes críticas por señalar la inexistencia del Coronavirus, hace un par de días, lanzó un contundente mensaje a compañeros colegas del medio artístico así como a medios de comunicación y usuarios en general, respecto a sus declaraciones anteriores:

"Atención; Medios de comunicación y algunos compañeros actores. Nunca he dicho que el “coronavirus” no existe, aprendan a leer ustedes y dejen de levantar falsos, he dicho que no es pandemia sino "Plandemia". Que el "virus" no es lo que están diciendo que es, siempre ha existido", tuiteó la actriz.