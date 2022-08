Paty Manterola es rechazada por Garibaldi en su reencuentro

El exitoso grupo que marcó toda una época, Garibaldi, dio la magnífica sorpresa con su reencuentro a fines del año pasado, hecho que desbordó la felicidad del público quienes formaron parte de este inesperado espectáculo, pero no todo fue alegría para sus fanáticos, pues no se encontraban completos, y es que la ausencia de Paty Manterola creó confusión entre los asistentes, situación por la que ahora la cantante revela que sus ex compañeros decidieron que ella no estuviera.

“Estuve feliz con la invitación que nos hizo 90’s Pop Tour, que la verdad no estaba planeando el reencuentro, yo tengo entendido que los Garibaldi decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera, pero yo feliz, yo puesta ahí cuando se me llame al 90’s Pop Tour, yo feliz de la vida”, afirmó Paty Manterola frente algunos medios de comunicación.

A raíz de tan notada ausencia surgieron varios rumores en los que mencionaban que Paty Manterola había rechazado reencontrarse con sus colegas, sin embargo, y ante tales suposiciones fue la misma guapa cantante y actriz quien se dio a la tarea de responder y aclarar de una vez por todas el comentario que hizo su excompañero Charly López, quien asegura haberla dejado a un lado, pues sus condiciones para presentarse eran que en dicho auditorio no se vendiera alcohol.

"Hablando con honestidad, ella había quedado de acuerdo con su esposo y sus hijos de no trabajar en lugares con alcohol. Los cinco garibaldis que quedamos, dijimos: ‘bueno, la quitamos de esto, la abrimos de esto’, porque nosotros no podemos juzgar si está bien o está mal”, fueron la declaración de Charly al programa ‘De Primera Mano’.

Al darse cuenta de lo que Charly López había revelado a cerca de las razones que tuvo Paty Manterola para no reencontrase con sus ex compañeros, asegurando que se puso quisquillosa al presentarse en lugares donde hay venta de alcohol, la ex Garibaldi no se quedó de brazos cruzados y lanzó una contundente respuesta.

“Las personas que hablan de los demás, siento yo que están hablando de ellos mismos, así que yo nunca voy a hablar de ninguno de mis excompañeros porque los respeto, los respeto muchísimo, y entonces sí eso es lo que dijo, pues vayan y pregúntenle a él, yo la verdad que como les digo, feliz de la vida, y cuando el 90’s Pop Tour me invite para ser parte de ese escenario, yo feliz”, expresó Paty Manterola.

#PatyManterola aclaró cuál es la verdadera razón por la cual no formará pare del reencuentro de #Garibaldi ��https://t.co/7ISJDsHcOh — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) August 26, 2022

Para finalizar, la protagonista de ‘Renta Congelada’ mantiene su postura y afirma que sea cual sea el tema en debate, ella prefiere mantenerse apartada, pues de esta manera se evita muchos problemas con las demás personas.

“Yo como te dije, soy cero de chismes, que si dijo, que si no dijo, yo siempre me he mantenido respetando, nunca he hablado mal de nadie, ni lo pienso hacer”, remarcó.

