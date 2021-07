Paty Manterola desmiente tener Covid-19; asegura que Michelle Rodríguez es la contagiada

Tras el estreno del musical ‘Sie7e', : Reinventando tus pecados, producido por el actor y político, Sergio Mayer, se comenzó a especular que la obra quedaría suspendida primeramente por la poca venta de boletos, ein embargo, después salió a la luz que el motivo real era porque varios bailarines se habían contagiado de Covid-19 entre ellos Patricia Manterola, por lo que la actriz y cantante salió a desmentir tal noticia.

Luego de que diversos medios de comunicación aseguraran que Paty Manterola tenía Covid-19, la ex integrante del grupo Garibaldi utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia y aseguró que ella está perfectamente de salud y que sigue acatando las medidas sanitarias.

“Aclarando una noticia incorrecta, NO tengo COVID y me seguiré cuidando muchísimo como siempre. ¡Bendiciones y muchos besitos a todos!”. Mientras porta un elegante vestido rojo y un casual maquillaje, fue que la cantante alegró a sus seguidores de Instagram al decir que no está contagiada y que está muy bien de salud.

Pese a que Paty Manterola negó rotundamente tener la enfermedad, fue durante una emisión de Ventaneando que los conductores del programa señalaron que la razón por la que la obra se había suspendido fue precisamente por el alto nivel de contagios en la producción, siendo Michelle Rodríguez una de las contagiadas.

Hasta el momento, Sergio Mayer no ha dado ninguna declaración al respecto, sin embargo, señaló que será dentro de dos semanas cuando el musical ‘Sie7e', : Reinventando tus pecados, donde participan Kalimba, Apio Quijano, Ninel Conde, Patricia Manterola, Michelle Rodríguez, Samo, Vince Miranda, bailarines, entre otros, reinicie las funciones tras su estreno de hace días.

Fue a través de un comunicado que la producción de la obra también específico los motivos de la cancelación del musical, destacando que las actuales condiciones por la pandemia del coronavirus no eran las óptimas para garantizar al 100 por ciento la seguridad del público asistente.

“Por causas ajenas a la producción y en cumplimiento con las recomendaciones sanitarias debido a la alza de contagios en la Ciudad de México de COVID-19, la producción de SIE7E en conjunto con el Pepsi Center WTC, conscientes de esta situación y en solidaridad con todos ustedes, les informamos que hemos tomado la decisión como empresas socialmente responsables de asumir estas recomendaciones cuidando a nuestro talento, staff y público deteniendo funciones a partir de este sábado 26 de junio”, dice parte del comunicado.

