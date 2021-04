Pato Borghetti responde a Grettell Valdez tras decir que se humilló ante él

Luego de que hace unas semanas Grettell Valdez confesara que hizo hasta lo imposible para evitar separse de su ex, Pato Borghetti, y que incluso hasta se humilló, el actor y conductor de televisión rompió el silencio y brindó sus primeras palabras sobre lo que pensaba de las declaraciones de su ex.

El también cantante fue abordado por algunos medios de comunciación durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, lugar al que llegó junto a su actual pareja, Odalys Ramírez y sus otros dos hijos, y al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de Grettell Valdez durante una entrevista con Yordi Rosado, aseguró que todo estaba muy bien entre ellos.

“Nos llevamos bien, eso pasó hace 11 años, los dos estamos felices, así que no hay mucho qué comentar. Cada quien elige compartir lo que quiere de su vida, yo comparto que estoy feliz, me gusta vivir en el presente y mirar al futuro nada más. No pasa absolutamente nada, todo está bien”, indicó Borghetti.

Pese a que la actriz de Televisa aseguró que no se arrepentía de haberse humillado con tal de rescatar su relación, Patricio Borghetti se negó rotundamente hablar de este tema y aseguró que eso sucedió hace 11 años, pues ya pasó bastante tiempo y no tiene ningún sentido hablar de ello.

“No voy a hablar de lo que pasó hace 11 años porque no tiene ningún sentido para mí, ella está casada, respeto a su pareja, no tiene ningún sentido para mi remover algo que pasó hace 11 años, yo estoy muy contento”, señaló el conductor de televisión.

Al ser cuestionado si había visto la entrevista de su ex, Pato Borghetti indicó que no había tenido la oportunidad de verla pero respetaba las declaraciones de Grettel Valdez.

“No la vi, pero respeto, cada quien puede externar lo que siente, lo que sintió y bueno, seguimos igual, tratando de hacer lo mejor posible para que Santino esté bien”, señaló el conductor de televisión argentino nacionalizado mexicano.

El actor aprovechó para responder a las preguntas de los medios si no sentía alguna inquietud por qué su hijo conviviera con el esposo de su ex, quien hace un tiempo fue acusado de fraude y lavado de dinero.

“Ahorita no está aquí en México, pero confío en la mamá de mi hijo y ella sabrá cómo manejarlo, y no me gusta a mi… son cosas muy personales, entonces prefiero no (hablar del tema). Mientras mi hijo esté bien, él está contento, no hay ningún problema y ya su mamá tiene que ver con respecto a eso”, finalizó.