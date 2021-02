"Parece la hija de Chuky", Martha Higareda a hija de Aislinn

Gran controversia generó el comentario que hizo Martha Higadera respecto al físico de la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Fue a través de sus historias de Instagrama que la protagonista de la película, Amarte Duele, en donde manifestó que le temía a la pequeña Kailani, nieta de Eugenio Derbez, pues parecía la novia de Chuky, el muñeco diabólico.

"Parece la novia de Chucky", escribió la actriz de cine, para acompañar un video en el que aparece la nieta de Eugenio Derbez tomando una siesta. Además, Martha Higadera manifestó que desconocía que se había casado con el muñeco diábolico.

Y aunque, Aislinn Derbez, no se molestó en lo absoluto por el comentario, ya que solo se trató de nua broma, muchos de los usuarios de las redes sociales han crucificado a la también actriz de televisión. Ante las críticas que ha recibido Martha Higadera, Aislinn Derbez aprovechó también sus redes sociales para compartir otras imágenes que fueron capturadas por la actriz de Cásese quien pueda, No Manches Frida y Te presento a Laura, en las que aparece la hija y nieta de Eugenio Derbez tocando la flauta.

En las imágenes se ve a Aislinn Derbez y Kailani mostrar su talento con el instrumento musical, pero sobre todo la famosa pide a sus millones de fans poner atención a los dedos de la pequeña, pues intenta dar otro tono. Cabe resaltar que Martha Higadera y Aislinn Derbez tienen una gran amistad por lo que ambas decieron pasar el fin de semana juntas.

Martha Higadera es una de las famosas mexicanas que ha destacado en Hollywood, así como también en México. Sin duda, la actriz es muy recordada tras su participación en la exitosa película de Amarte Duele, la cual en su momento, causó cierta polémica debido a las clases sociales y la discriminación.

El video de Martha Higadera causó controversia. Foto Instagram Martha Higadera

La actriz también ha participado en proyectos como; Te presento a Laura, Sin memoria, Hello Herman, El mariachi gringo, Cásese quien pueda, Cigüeñas, No manches Frida, Marcianos vs. Mexicanos , No manches Frida 2, entre otras.