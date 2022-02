Para Alfredo Adame, Chiquis Rivera es la mujer perfecta, no como las que ha tenido: "Me fascina"

Después de haber acaparado titulares por protagonizar una pelea callejara con una pareja, ahora Alfredo Adame llamó la atención tras confesar que es un eterno enamorado de Chiquis Rivera es el tipo de mujer que a él le gusta, no como las que ha tenido.

El actor manifestó que él es un nuevo pretendiente de Chiquis Rivera y no sólo de ella, pues también lo fue de Jenni Rivera, sin embargo, nunca se había atrevido a confesarlo, pues cree que hay dos razones muy poderosas por las que la ex de Lorenzo Méndez no le haría caso.

Fue durante un encuentro con la prensa que Alfredo Adame indicó que la empresaria y cantante le fascina. " La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, son el tipo de mujeres que a mí me gustan", dijo el famoso de 63 años.

Alfredo Adame señaló que él cree que la hija de 'La Diva de la Banda' nunca le haría caso, primero que nada porque él es mucho mayor que ella, pues tiene 63 y ella 36. Y el otro motivo sería porque es demasiado famosa. "Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pelé porque es demasiado famosa para mí".

Sin embargo, cuando los reporteros le indicaron que a Chiquis Rivera le gustaban los hombres maduritos, rápidamente el conductor de televisión señaló: "Entonces, Chiquis, te mando un saludo, te mando un beso, abrazo, y a tu mamá la adoraba", externó.

Cabe mencionar que el 14 de febrero, Día de los Enamorados, el actor de Televisa fue captado muy romántico con una mujer, sin embargo, el artista aclaró que solo son amigos. "Yo no era, yo soy un tipo delgado, guapo y millonario. El que sale ahí es un tipo enclenque y todo volado", dijo el artista.

"Es una amiga mía a la que quiero mucho, desde hace 5 años la conozco, es actriz, pero no le di un beso en la boca, no sean mentirosos. No se ve que sea un beso en la boca", agregó el artista. Alfredo Adame expresó que en estos momentos tiene una nueva conquista

El actor no reveló la identidad de su nueva conquista, quien aseguró que es una actriz y con quien podría trabajar en un futuro en el teatro. Mientras que Chiquis Rivera actualmente mantiene una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez.

