"Par de sinvergüenzas", así llaman a Irina Baeva y Karla Panini, Gabriel Soto no calla

Irina Baeva y Gabriel Soto también han sufrido el desprecio y coraje de muchos mexicanos al igual que Karla Panini y Américo Garza. Debido a cómo iniciaron su relación, ya que Baeva fue señalada como la tercera en discordia en la relación del histrión y Geraldine Bazán. Desde hace un par de meses de revivió la polémica entre Karla Panini, Amércio Garza y Karla Luna, pero recientemente se involucró a la novia de Gabriel Soto en está polémica.

Dentro de una de las publicaciones en Instagram de la rusa, algunos usuarios hicieron una serie de comentarios en los que señalaron que la actriz se había comportado de la misma manera que Panini con Luna. La comparación llegó cuando Ia actriz compartió una fotografía junto a su pareja con un misterioso mensaje: “Así de felices y emocionados estamos por esta sorpresa que les tenemos, espérenla pronto! Gracias a todo el equipo por hacerlo posible en estos tiempos complicados, y a mi cómplice más hermoso @gabrielsoto!”, escribió Irina Baeva en Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar e Irina fue severamente atacada, pues lo haters no olvidan lo que pasó entre Gabriel Soto y su ex esposa Geraldine Bazán, siendo está última la que culpó a su colega de su ruptura con el histrión. Los haters compararon su amor con el de Karla Panini y Américo Garza, pues aseguran que es una situación similar, pues Irina y Gabriel traicionaron a Gerladine Bazán.“Irina Panini”, “Los Paninis parte 2”, “La Panini 2, esto también se está haciendo viral”, “Felices mientras les dure, el dure aún no llega y tiene nombre apellido así que suerte Soto”, “El karma no perdona”, “Eres una infeliz, roba marido… Rata de dos patas” , “Felices a Costa del dolor de otras personas y lo peor q hay niñas inocentes. Par de sinverguenzas”, algunos de los ofensivos mensajes.

Sin embargo, Irina no está sola, ya que Gabriel Soto una vez más salió en defensa de su pareja con un romántico mensaje.

“TU!!! MI MUJER!!! Con tu belleza fuera de este mundo, con tus ojos azules que llenan de luz mi vida, con tu carácter y personalidad, con tu coraje y determinación, con tu gran corazón y con todo el todo el amor que me das día a día....... simplemente me tienes completa y locamente enamorado #mybae #mimuñequitarusa #twinflames @irinabaeva”, fue el mensaje de Gabriel junto a una imagen en la que aparece Irina presumiendo su figura en un columpio.

En muchas ocasiones Gabriel Soto ha reiterado que se encuentra muy feliz junto a Irina y que incluso está más enamorado que nunca. Durante una entrevista con la revista Escena, Soto señaló que Irina era su complemento perfecto.

“Mi relación con Irina es una relación que cada vez se hace más sólida, es una relación en donde no sólo estoy como nunca de feliz, como nunca de enamorado, estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente, realmente me complementa en todos los aspectos y estoy en un momento de mi vida en donde he aprendido muchas cosas y que finalmente estoy disfrutando de una relación plena, feliz y totalmente enamorado”, confesó.