Papás de Irina Baeva rechazaron a Gabriel Soto por viejo

Después de los escándalos en los que ha estado involucrada desde sus inicios en su relación con Gabriel Soto de 45 años e Irina Baeva de 28 años de edad, reveló que sus padres rechazaron la idea de que estuviera con un hombre como el actor de Televisa, divorciado y con hijas.

En una entrevista para el programa “En Casa De Mara”, conducido por Mara Patricia Castañeda, Irina Baeva cuenta los detalles de como inició su relación con Gabriel Soto, también habló sobre el momento en que sus padres no estaban de acuerdo con su noviazgo.

La familia de Irina Baeva son conservadores y por ello, no estaban de acuerdo de su relación con Gabriel Soto, por que no era lo que ellos deseaban para su hija menor, pero al pasar del tiempo se dieron cuenta de que las cosas si estaban funcionando bien y hoy en día se encuentran muy felices y los apoyan por su compromiso.

Lee también: Emmanuel enfurece a Soto; revela intimidades de Irina Baeva

Irina Baeva, confesó que cuando sus padres se enteraron de la noticia, su papá lloró de la emoción y antes que eso ella le había traducido en ruso que Gabriel Soto, decía que el quería regalarle una sortija más grande pero que por la pandemia no había sido posible.

“La reacción de mi papá se pone a llorar, y me dice eso no es lo importante, me dice lo importante no es ni el diamante, ni el anillo, lo importante es el amor que se tienen y yo como mujer siento que para mis papás fue algo muy muy muy bonito es que a tu hija la eligieron para el resto de su vida”.

Irina Baeva contó que sus padres se sintieron alagados por saber que alguien se había interesado en su hija para pasa el resto de sus vidas juntos.

“Y ni te creas que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio que fuera 17 años mayor que ella y que ya estuviera divorciado y tuviera hijos hijas en ese caso, yo creo que no era el ideal para ti le dice Mara y la rusa contesta exacto pero mis papás son como, a mi me dijeron lo que a ti te haga feliz”.

Lee también: Geraldine Bazán opaca a Irina Baeva con tremendo bikinazo

Le dieron a Irina Baeva esa seguridad que ella estaba buscando dentro de tanto escándalo que habían enfrentado y con la aprobación de sus padres fue como la gloria que su relación necesitaba para seguir adelante.

“Nosotros estamos felices por ti y por ustedes, entonces verlos a ellos llorar y este momento tan bonito en la playa, romántico que se hinca el hombre a quien tu amas y te dice te quieres casar conmigo, que más da el tamaño del anillo aparte yo lo amo me encanta yo lo amo a él”, fueron las palabras que le dijeron sus padres a la novia de Gabriel Soto.

Son los pensamientos que Irina Baeva del hombre que se convertirá muy pronto en su esposo y con el que compartirá el resto de su vida. Aunque no existe fecha exacta para el evento en una entrevista pasada aseguró que sus padres si viajarán a México para acompañar a su hija.