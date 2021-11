Papá de Octavio Ocaña revela que el arma si era de su hijo y que él le pidió que no se parara

Tras el lamentable deceso de Octavio Ocaña, su padre Octavio Pérez, ofreció una reciente entrevista en la que hizo fuertes declaraciones como que el arma que aparece en las imágenes que circulan en la red, efectivamente sí era de su hijo y que por petición de él, el actor no hizo alto cuando las autoridades se lo pidieron.

Fue con el periodista Gustavo Adolfo Infante que Octavio Pérez abrió su corazón y confesó que está lleno de rabia por la muerte de su hijo Octavio Ocaña. “Muy dolido, muy destrozado, te hablo como padre, nada más como un padre común y corriente no por ser papá de un actor…”dijo Pérez.

El adulto defendió a 'Benito Rivers' de lo que concluyeron las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes aseguran que el joven se disparó el solo. El padre del actor también aprovechó para asegurar que no descansará hasta que se revele la verdad, sin importar quien tenga que caer.

Octavio Pérez también indicó que el actor de Televisa nunca fumó mariguana como las autoridades señalaron en el expediente y que no era un alcohólico. “No tengo palabras pero ya enterré a mi hijo, ahora ahí les va a las autoridades, hasta las última consecuencias, mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomará dos días por que yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así era diario", dijo el padre del fallecido actor.

El adulto indicó a Gustavo Adolfo Infante que él estaba enterado de que su hijo iba a ir a Villa del Carbón a tomar unas cervezas por lo que él le sugurió que se llevara a los escoltas debido a la inseguridad que se vive en el país, sin embargo, los elementos de seguridad se quedaron con la novia de 'Benito Rivers' porque unos amigos de él lo acompañaron.

"Me pidió permiso que se iba a ir, él siempre traía dos escoltas y en ese momento tenía una comida en Villa del Carbón, pero me avisó: ‘Papá me voy a tomar unas chelas’ y le dije: ‘llévate a los escoltas porque para allá está cabrón” , y me dijo que sí y se los dejó a su novia y él se adelantó con dos amigos míos y en ese momento pasó lo que pasó” relató el padre de Octavio Ocaña.

Mientras millones de seguidores de las redes sociales aseguraron que el arma que circula en las imágenes de internet se la habían puesto al actor, el adulto confesó que la pistola era de Octavio pero que tenía permiso por la Defensa Nacional para portar su arma.

“Honestamente sí, pero él nunca traía cartucho cortado, prohibido él nunca traía eso, ellos lo mataron y se la pusieron ahí, la encontraron ahí y se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás ¿cómo se va a disparar? Y venían persiguiendo, a como venía manejando ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, sí lo acepto el arma era de él, pero el tiro que le entró no era de ese calibre, era 9 mm” reveló.

Tras descartar que el actor se mató, el adulto aseguró que a Octavio lo mataron los policías y que fue él quien le pidió que no se parara. "La policía, es claro, no hay de otra, eran 29, ahí está el nombre del que venía al mando de esa persecución, eran 29 y el idiota que venía al mando 30, entonces ya le venían disparando sacando media cabeza, como es posible si mi hijo no es delincuente, que traía una camioneta ostentosa, pues yo puedo comprar lo que yo quiera, que venía con música a todo volumen, pos también somos alegres, tenemos que cantar, llorar y todo, pues es imposible, ah no como lo van a confundir con un narco que no se quiso parar, prohibido que se parara, le decía mijo no te pares porque te van a chingar, obviamente, y que bueno que me hizo caso y llegó lo que tenía que llegar, ni modo".

Octavio Pérez también se disculpó por su vocabulario, pues se encuentra con una gran impotencia, además de asegurar que no se quedará con los brazos cruzados. Fue el pasado 29 de octubre cuando el actor de Vecinos murió luego de una persecución policíaca.

