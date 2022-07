Papá de Octavio Ocaña asegura que sabe quién mató a su hijo: "Fue con el misil, con la metralleta"

A nuevo meses de trágica muerte de Ocatvio Ocaña, el padre del actor, Don Octavio Pérez, hizo una fuerte revelación; ya sabe quién mató a su hijo y que lo hicieron con la metralleta, por lo que aseguró que no descansará hasta refundir en la cárcel a los responsables, aunque sea lo último que haga.

Recordemos que fue el pasado 29 de octubre del 2021 cuando el reconocido actor que le dio vida a 'Benito Rivers' en la serie mexicana 'Vecinos', murió durante una persecusión por elementos de la Policía del Estado de México y hasta el momento su muerte sigue siendo investigada.

Fue durante una entrevista exclusiva con el grupo Milenio que el padre de Octavio Ocaña manifestó que a casi un año de la muerte de su hijo, él ya sabe quién le disparó y asesinó a su hijo, pues cuenta con muy buenos abogados . "De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó".

Al ser cuestionado sobre si sabía exactamente quién le había disparado a su hijo, Don Ocatvio aseguró que sí, e incluso manifestó que fue con la metralleta que lo matan. "Por supuesto, claro, nada mas que no le puedo decir exactamente, pero fueron uno de los 9 policías, fue con el misil, con la metralleta que lo matan, eso es la prueba segura, tengo 8 carpetas de investigación", señaló.

Asimismo, el padre de Octavio Ocaña aseguró que no descansará hasta que se haga justicia, aunque sea lo último que haga. "He peleado conmigo mismo, he enfrentado tantas cosas, yo dije que iba a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no tengo miedo... es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo; no me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas".

Por otro lado, el padre del histrión, confesó que en medio de esta pena que los embarga, una noticia tiene muy contenta a la familia, pues será abuelo, una de sus hijas gemelas esta embarazada. "Ya voy a ser abuelo, una de ella esta embarazada... dice que soñó con Octavio, yo no creo en eso, pero dice que soñó que Octavio le dijo, mira ahí te va este niño, y te lo mando", expresó.

