Paola Rojas rompe el llanto al recordar infidelidad de Zague

Fue hace dos años cuando Paola Rojas vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida; la infidelidad de su entonces esposo Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague tras filtrarse un video íntimo que no iba dirigido para la periodista de Univisión. Fue tanto el escándalo, bullying y presión social que sufrió Paola Rojas que prometió nunca hablar de la situación, sin embargo, recientemente rompió el llanto al ser cuestionada de la situación que pasó.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que la periodista abrió su corazón y rompió en llanto en pleno programa en vivo. “Yo tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que no fuera importante para mis hijos. Ni nombrar si quiera a alguien sea importante en la formación y en la vida de ellos”, expresó la conductora.

Durante la entrevista Paola señaló que siempre trató de evitar el tema porque todavía duele y para proteger a sus hijos, sin embargo, abrió su corazón frente al conductor Yordi Rosado.

“Una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad. Y de alguna manera fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara y muchos se metieron”, señaló.

El momento, sin duda, más emotivo fue cuando rompió el llanto al recordar que tanto los medios como la ciudadanía en general la agobiaban, pues no tenía tiempo para pensar en ella misma.

“Había muchas cosas por resolver y muchas personas por proteger y por contener. Entonces me quedé hasta atrás de la lista y no me di cuenta… En serio no mencioné el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes”, concluyó entre lágrimas.

Con la filtración del video íntimo de Zague, Paola Rojas tuvo que tomar la díficil decisión de poner fin a su matrimonio.