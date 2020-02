Paola Rojas revela el motivo por el que no se rindió tras escándalo con Zague

Tras el polémico video de Luis Roberto Alvez mejor conocido como Zague, a más de un año, Paola Rojas habló por primera vez sobre todo lo que vivío en ese momento. La periodista envuelta en llanto contó sobre como invadieron su privacidad los medios de comunicación, sin pensar en lo que ella estaba pasando.

Al estar casada en ese momento con el ex futbolista, recibió muchos mensajes bastantes subidos de tono, invadiendo su espacio y hasta su lugar de trabajo por lo que en algunas ocasiones tuvo que averiguar para escapar de ellos. Durante una entrevista con Yordi Rosado, Paola Rojas abrió su corazón y reveló el motivo por el que nunca se rindió.

“En una profesión como esta, sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una cosa es traspasar el límite de la privacidad y una muy distinta, pasar el límite de la intimidad. Con eso que pasó, muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, porque de alguna manera se abrió esa puerta, es como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara, y muchos se metieron y me escribieron unas cosas. Fue tanta obscenidad que ni siquiera me podía detener a atenderme a mí. Porque había muchas cosas por resolver y muchas personas por proteger y contener”, indicó Paola Rojas.

Al estar contando los desagradables momentos que vivió, Paola Rojas no aguantó más y rompió en llanto ya que dice recibió muchos mensajes obsenos.

“No dimensioné el daño que me estaban haciendo, el daño de todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes” indicó.

Entre lágrimas Paola confesó que nunca se rindió: "Tengo ejemplos inagotables de quienes no se rinden, quienes aún con el dolor más grande y más profundo, no se si voy a poder hablar de esto sin soltarme llorando pero, bueno mi tía que perdió un hijo, mi primo que era como mi hermano, yo creo que no hay un dolor más grande que perder un hijo, y aunque se que lo recuerda y que le hace falta todos lo días, ahí esta para nosotros con un amor con una aegría y digo si esas mujeres no se riendieron ante cosas así, yo no me voy a rendir por esto", señaló la periodista.

La periodista también comentó que estuvo hospitalizada debido a que su cuerpo estaba resintiendo todo lo que le hacia sentir ese momento tan doloroso para ella.

"No pude atender esa parte y llorar en su momento, y creo que no es una casualidad lo que me ocurrió después: tuve un tema médico, no grave, pero claramente somaticé. O sea, me tuvieron que operar el año pasado, dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo”. señaló.

Paola confesó entre lágrimas que invadieron su privacidad en el trabajo, llegando al grado de trabajar desde casa, ya que en su trabajo tenía que esconderse.

“De plano tuve que hacer el radio en mi casa"

La periodista comentó que cuando sintió que las cosas estaban mejorando, y estaba todo más calmado decidió regresar a la cabina y se llevó una gran sorpresa al ver que al día siguiente ya estaba lleno de periodistas esperandola.

Un día en particular había dormido mal y traía cara de chancla, estaba espantosa, de verdad impresentable y todos los periodistas estaban allá afuera. Fui muy clara ‘no voy a dar esa declaración que están esperando’. Pero supongo que querían ver esa imagen de ‘Paola con cara de chancla’, esa imagen de ‘ahí está la tipa, destrozada’ y tuve que hacer un escape”, declaró

Paola Rojas y Luis Roberto Alvez, decidieron separarse y comenzar con trámites de divorcio, llegaron a un buen acuerdo, donde según informes, Zague le otorgó una tarjeta de crédito ilimitada, escuela, seguro y gastos médicos, además de una jugosa pensión de 148 mil pesos al mes.