Paola Rojas le coquetea y se sonroja con Alex Fernández tras dedicarle romántica canción

Tras el reciente anuncio de su salida del su programa "Al Aire con Paola", uno de los noticieros mañaneros del Canal de Las Estrellas, la periodista Paola Rojas recibió en el estudio una sorpresa que la hizo cantar, bailar y hasta sonrojarse; se trata del cantante de música vernácula Alex Fernández.

Y es que tras escuchar de viva voz el tema "Muchachita" (2022) -que a decir verdad tiene un gran parecido con "Dime Como Quieres" (2020) de su colega Christian Nodal a dueto con Ángela Aguilar, Paola Rojas se mostró coqueta y hasta se sonrojó con la galanura y la potente voz del heredero de los Fernández.

Alex Fernández, hijo del llamado 'Potrillo', asistió al foro del matutino para promocionar su más reciente sencillo "Muchachita" este martes 8 de febrero, y no desaprovechó su galanura y voz para hacer suspirar y hasta sacar el lado más coqueto de la periodista y presentadora de televisión.

"Aunque ya no soy #muchachita me encantó la nueva canción de @alexfernandez.g", escribió la también periodista de radio que ahora se sumará a la expansión de las filas de Grupo Radio Fórmula junto a su colega Jaime Núñez en un programa de radio que lleva por título "Juntos".

Pues tras escuchar esa voz que enamora a más de una fémina, tanta la Paola Rojas como su inseparable amiga y compañera dela matutino Odalys Ramírez, terminaron bailando en pleno programa de este martes.

"Yo conocí una muchachita que bailaba sensual, me sonreía y me ignoraba a la vez, me hicieron falta dos tequilas pa' sacarla a bailar y me sobró un poquito de timidez", enuncia la estrofa de "Muchachita" que en voz del nieto del finado cantante Vicente Fernández, puso la piel chinita a las televidentes.

Por su parte, fue Alex Fernández, quien utilizó su cuenta de Instagram para hacer alarde de su visita en "Al Aire con Paola", y escribió: "Siempre me da mucho gusto poder platicar con ustedes, @paolarojas y @odalysrp, y sobre todo hoy que pudimos vernos por fin en el estudio. ¡Gracias por invitarme a presentar #Muchachita!".

Una de las primeras en reaccionar al post de la ex del futbolista Luis Alberto Alves Zague, fue la conductora de radio y ahora actriz Sofía Rivera Torres, que dijo: "Jajajaja mi Pao".

Y no faltaron los fanáticos de Paola Rojas, quienes continuaron comentando mensajes de buena vibra y admiración hacia la comunicadora: "Ya no eres una muchachita pero eres un mujerón", o "Pero con todo respeto estás en un momento de tu vida que te vez súper súper hermosa; saludos, Pao".

"WOW wow wow, afortunada" fue otro, y lo dicho, hubo quien destacó el apellido de Christian Nodal, tras escuchar la canción: "No se porque me recuerda todo el estilo de Nodal". También se lee: "Chuladísima de mujer sigues siendo la muchachita mas bella", "Eres una chavita Pau. Siempre tan bonita y jovial".

