Paola Rojas hace fuertes declaraciones contra Zague y fans se estremecen

Luego de que Paola Rojas hablara sobre lo sucedido en torno a la infidelidad de su ex esposo Roberto Zague en el programa "La última y nos vamos" del conductor mexicano Jordi Rosado, y de que ella explotara durante el mismo sin poder contener las lágrimas por la mala respuesta de buena parte del público, a través de mensajes en redes sociales, la conductora expresó que no ha pasado nada y toda su vida y la de sus hijos sigue en pie.

Rojas, dio la cara nuevamente asegurando que recibió mucho apoyo por parte del público que vio aquella entrevista, según información del programa de espectáculos Ventaneando de TV Azteca.

Paola Rojas mencionó que a lo largo de estos casi 2 años había evitado hablar del tema, pues quería ser muy discreta con sus hijos; sin embargo, aquella noche en la entrevista que tuvo con Yordi Rosado no pudo aguantar sus sentimientos y explotó desbordando en lágrimas. En ese sentido, dijo que ha aprendido que ya no debe aguantar más lo que siente, y si algo le duele también debe expresarlo.

“Fue una oportunidad para decirme a mí misma que no soy de hierro, que no tengo que estar entera y perfecta, y que si algo me duele, me duele", dijo Paola Rojas.