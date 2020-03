Paola Rojas habla de cómo se sintió al verse llorar en tv

Hace unos días, la conductora Paola Rojas abrió su corazón y habló como nunca de la situación que pasó junto a su ex esposa Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic mejor conocido como Zague.

Fue durante el programa La última y nos vamos conducido por Yordi Rosado, la titular del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas, reveló todo lo que pasó en su vida después de que se filtrara el video íntimo en donde aparecía su exesposo.

En está ocasión, fue la primera vez que la conductora habló abiertamente del tema que la mantuvo al borde del colapso. Tras su asistencia al programa La última y nos vamos Paola Rojas, lloró al recordar está difícil situación, y fue días después que, la conductora reaccionó al verse derramar lágrimas.

''Es fuerte verte a ti misma en una pantalla llorando, sin embargo, ya ahorita con un poquito de más distancia pues me parece que, bueno, si ocurrió, ya a partir de eso construir. Y también es una forma de decirme a mí misma que no soy de hierro y que no tengo por qué estar siempre entera y perfecta. No, si algo me duele, me duele, y si algo me lastima, me lastima, y si algo me enferma, me enferma, y lo tengo que sanar'', dijo Rojas.

Durante una entrevista a medios de comunicación, la periodista reveló que no vive con rencor, pues, pese a que fue acosada por las personas y medios, su energía la gasta en otra cosa.

''No creo en la venganza, mi energía la pongo en otra cosa. Yo creo que eso lastima y destruye un montón. Yo no estoy viendo quién me persiguió con un micrófono y quién me asedió con preguntas incómodas o dañinas, no'', comentó.