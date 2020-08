Paola Rojas: éste es el requisito que debe cumplir su hombre perfecto

Durante la emisión del miércoles pasado del programa Netas Divinas de Unicable, las conductoras del mismo, entre ellas, la periodista Paola Rojas, hablaron de lo que no les gustaba de un hombre y más bien, cuál sería el requisito número uno que pudiera conquistarlas y por el cual sería el hombre perfecto, en su caso, Paola, lo dijo de manera tajante.

Es evidente que luego de haber pasado por un problema muy fuerte de desamor, la conductora de Al Aire con Paola, tenga bien claro lo que quiere y necesita en su vida; pues aunque ha dicho que aún no está lista para casarse de nuevo, no está cerrada a la posibilidad de tener una pareja.

Paola fue muy directa, y se ve que lo tiene muy definido. Pues lo que más le interesa, además de ser un tipazo, es que tenga una excelente relación sus hijos, de lo contrario, ni hablar.

"Yo, a estas alturas me preguntas, el hombre perfecto, el primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada", aseguró.

Incluso, está tan convencida de su postura, que si llegara a haber alguien en su vida y no tuviera una buena relación con sus hijos, sabe lo que tendría que hacer.

"Si no hay una buena relación con mis hijos, hasta luego, feliz año", agregó Paola, así que si por si la escucharon posibles prospectos, ya saben a lo que se enfrentan. Y agregó: "Que pueda formar parte de mi realidad actual".

La periodista también señaló que en tiempos anteriores cuando una mujer tenía una relación seria lo primero que hacía era presentárselo a sus papás; sin embargo, ahora son los hijos los más importantes.

"Antes cuando ibas en serio con alguien le presentabas a tus papás, ahora le presentas a tus hijos".

Pese a que Paola está muy entregada a sus hijos y a su profesión, en progras anteriores, la conductora compartió un decisión sobre su vida como mujer.

"Yo te diría que sí, ya se me ocurrió algo que no me volvería a poner, un anillo de casada", dejó claro Paola.

"Pues sabes qué, es que lo que pasa es que esto está divertido, o sea me gusta digamos", dijo, respecto a cómo está manejando su vida... "No, no sé pero por ahora no me pondría de vuelta esa prenda", advirtió Rojas.

Paola se refirió al matrimonio de manera general como una institución rebasada. Sin embargo, sus hijos Leonardo y Paulo son su prioridad, por lo que pese a sus múltiples actividades, siempre tiene un tiempo para ellos debido a lo que representan en su vida.

