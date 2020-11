Paly, hija de Consuelo Duval sorprende luciendo hermosas piernas

La actriz Consuelo Duval ha sido sin duda, una de las figuras más destacadas y reconocidas de la comedia en México, quien junto a grandes estrellas como lo son Eugenio Derbez o Adrián Uribe entre otros, por décadas, ha hecho reír a diferentes generaciones; sin embargo, su legado artístico no termina ahí, pues como la mujer empoderada que por muchos años ha sido, apoya la carrera de sus hijos Paly y Michel Duval, quienes con orgullo, siguen sus pasos.

Fue en 2016, que Paly Duval, debutó en La Voz México, cuando estuvo bajo las enseñanzas de Gloria Trevi y en su equipo y aunque no fue la ganadora del reality, grabó en forma profesional sus primeras dos canciones, mismos que se convirtieron en éxitos, como lo son "Again" y "Broken Toy".

Sin embargo, ella sola se encargó de forjar su fama; pues es en su cuenta oficial de Instagram, en la que se pueden ver más de mil imágenes en las que sin lugar a dudas, luce una delineada figura y hermosas piernas con medias de encaje o al natural.

En una de sus más recientes fotografías ha sorprendido por la sensualidad que derrocha con fotografías en blanco y negro, en las que además, luce cuerpazo con una serie de outfits ¡que están de infarto!, como unos mini shorts y un top muy sugerente, mediante el que destaca también su belleza; herencia de su madre, Consuelo Duval.

"No busco un cuerpo, Quiero un alma, Una alma viva, loca y salvaje. No busco el rio, quiero el océano. No busco la llama, quiero la hoguera", escribió junto a la fotografía, , uniéndosele para aplaudir su belleza, otras bellas como lo son Maite Perroni con su comentario: "Bella" y Sandra Echeverría con: "Wow divineee".

Son casi 300 mm usuarios de la red los que la siguen en su aventura artística y por ello, sus publicaciones son bien aceptadas, pues en más de una, ha dejado ver literalmente su delineada figura, luciendo divertos atuendos, lo que la posiciones como una amante de la moda.

Paly, se parece mucho a su hermano Michel, quien también tiene sus cuenta oficial de Instagram, en la que, al igual que se hermana, ha enamorado a miles de fans, así como a su propia madre, quienes siempre ha visto por ambos.

Además, de que los hermanos Duval, comparten la idea de hacer ejercicio y conservar una sana figura.

