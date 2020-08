Paga Angelique Boyer muy caras sus villanías con la muerte de su padre en Teresa

"Teresa", en su versión de 2010, protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, fue un melodrama lleno de intrigas, mentiras, encubrimientos, además de traiciones hechas sin escrúpulos por los personajes que se "engancharon" de la mujer que les hizo tanto daño e hicieron a un lado su pasado para compartir un futuro incierto con la hembra mala, quien era calculadora cruel y despiadada.

Por tal motivo, a una década de su transmisión original, la telenovela permanece en el gusto de los seguidores tanto por los actores que comparten créditos en la producción, como por cada sorpresa que causaba Teresa con cada jugada que planeaba.

Después de lograr salir del mundo humilde en el que había sido educada y al que pertenecía realmente, Teresa no tuvo compasión por nadie con tal de conseguir lograr sus objetivos, pero en el camino, construyó varias situaciones que ella misma fue moldeando a su conveniencia para aparentar ser una mujer buena, y salir siempre bien librada de cada una.

Mariano Sánchez (Aarón Díaz), Paulo Castellanos (Alejandro Nones), Arturo de la Barrera (Sebastián Rulli) y Fernando Moreno (Daniel Arenas), los hombres que la quisieron y cuyo enamoramiento ella misma propició, morían por tener su amor y pensaban en una vida junto a la hembra mala; sin embargo, pese a que en un principio los deslumbró la belleza de la mujer que más tarde se encargó de destruirles la vida, durante el transcurso del drama, ellos fueron descubriendo sus mentiras y las artimañas que utilizaba para "salirse con la suya".

El gusto no le duró mucho a Teresa, pues después de descubrirse que Fernando, el mejor amigo de Arturo y prometido de su hermana Luisa (Fernanda Castillo), terminara su compromiso con la joven que siempre le había brindado su apoyo incondicional a Teresa y la había cobijado bajo su techo, así como su amor incondicional al mismo Fernando, todo para quedarse con Teresa, pese a que estaba casada con Arturo, éste le propina una golpiza en su propia casa, pues no le perdona una traición por partida doble; por un lado, la desilusión que causó en su hermana con su compromiso, pues al día siguiente sería la boda. Por el otro, el haberse metido con su mujer e intentar destruir su matrimonio.

Pero eso no fue lo peor de la situación, pues tras el reclamo de Oriana Guijarro (Raquel Olmedo), la madre de Fernando a Teresa por su ambición y cinismo, ésta le dice que no va a cambiar su opinión y que se va a casar con Fernando, por lo que Oriana la amenaza. Más tarde, después de la golpiza que Arturo le propinó a Fernando, éste va a buscarla donde la vecindad, en casa de su madrina Juana (Cynthia Klitbo), para decirle que ya no hay nada qué temer, que ahora que Arturo, Luisa y su propia madre, saben la verdad de su relación prohibida, ahora sí podrán hacer su amor realidad.

Su peor castigo estaba muy cerca de ocurrir y Teresa no lo imaginaba si quiera; luego de haber estado con Teresa en el departamento y salir a una dilgencia, su padre Don Armando (Juan Carlos Colombo) regresa justo en el momento en que Fernando y Teresa se besaban, sin poder creer lo que estaba viendo, pues ella era una mujer casada y él estaba a punto de casarse con la hermana de su esposo.

Don Armando le reclama a Fernando y Teresa le pide que se vaya, ella pretende arreglar las cosas con su papá, a quien según Teresa, amaba con todo su corazón. Éste le dice que no puede creer lo que ha visto y le expresa su decepción total. Ella trata de convencerlo de que ahora sí va a hacer feliz con Fernando y que le va a poner su taller mecánico, pero él rechaza categóricamente la oferta, diciéndole que si es con dinero de ese hombre, no quiere nada.

Don Armando cae al suelo y minutos después, muere de un infarto fulminante, no sin antes, aconsejarle a Teresa que hiciera lo correcto. Para Teresa, fue uno de los momentos más dramáticos de su vida, al ver morir en segundos a su padre; sin embargo, pese a su muerte, provocada por ella misma, no cambió de parecer y siguió haciendo sus averías.

Pues la maldad de esta mujer no tenía límites... Poco a poco se fue quedando sola, pues lastimó a los seres que siempre le dieron su amor y protección. Y aunque no se lo merecía, Teresa fue rescatada literalmente por Arturo cuando se vio sola en la mansión pero sin su padre y sin nadie a su lado, pues si no hubiera sido por quien la amaba tanto, Teresa hubiera quedado sola.

